Need for Speed Unbound z ważną aktualizacją. Twórcy inspirowali się kultowym Underground

W 2022 roku na rynku zadebiutowało Need for Speed Unbound. Ostatnia odsłona cyklu gier wyścigowych właśnie otrzymała nową aktualizację, wprowadzając kolejne nowości urozmaicające rozgrywkę. Gracze mogą liczyć na wrażenia niczym w Need for Speed Underground.

Tryby Drift i Drag w Need for Speed Unbound

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników Need for Speed Unbound. Dostępna jest bowiem nowa aktualizacja (vol. 7), wprowadzające ważne nowości. Mowa o dwóch trybach rozgrywki, które – jak przekazali sami twórcy – inspirowane są kultowym NFS Underground.