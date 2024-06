Euro 2024 zmierza już do EA Sports FC 24. Darmowa aktualizacja wkrótce trafi w ręce graczy

Jeśli zaś chodzi o rzeczywiste Euro 2024, rozgrywki rozpoczynają się 14 czerwca 2024 roku. Na stadionie Allianz Arena zespół z Niemiec (gospodarze turnieju) rozegra mecz z reprezentacją Szkocji. Pierwszym rywalem Polaków będzie natomiast Holandia – z tym krajem zagramy już 16 czerwca w Hamburgu.

EA SPORTS FC™ 24 to twoje zaproszenie do The World’s Game: najbardziej realistycznego piłkarskiego doświadczenia w historii dzięki HyperMotionV, stylom gry zoptymalizowanym przez dane firmy Opta i zrewolucjonizowanemu silnikowi Frostbite™. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.