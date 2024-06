Forza Motorsport z wyścigami wytrzymałościowymi. Nowa aktualizacja wprowadza zawody na długich dystansach

Na oficjalnej stronie gry Forza Motorsport ukazał się nowy wpis związany z aktualizacją numer 9. W tym miesiącu na graczy czekają wyścigi wytrzymałościowe, dzięki czemu zainteresowani będą mogli zmierzyć się w zmaganiach długodystansowych. Do gry trafił między innymi słynny tor Sebring International Raceway.

Nowy update obejmuje również trzy samochody – w trybie kariery odblokujemy 1970 Chevron B16 (od 13 czerwca do 11 lipca) oraz 1988 Nissan R88C (od 4 do 25 lipca). Dodatkowo do 19 czerwca odbierzemy za darmo 2024 Porsche 963, które dostępne jest w ramach DLC na platformie Steam oraz w Microsoft Store. Po tym terminie za pakiet z samochodem i specjalnym kombinezonem kierowcy Porsche Penske Motorsport zapłacimy 24 zł.

Dodatkowo tory Nordschleife i Laguna Seca doczekały się poprawek. Wszyscy, którzy zagrają w Forza Motorsport w czerwcu mogą również liczyć na strój Rainbow. Pełna lista nowości i zmian dostępna jest natomiast w tym miejscu.