Nawet Grogu nie poradził sobie ze strajkiem. Produkcja czwartego sezonu The Mandalorian poważnie opóźniona

Powodem opóźnienia zdjęć do czwartego sezonu serialu The Mandalorian jest oczywiście trwający strajk scenarzystów, ale tym razem podjęto decyzję o przesunięciu zdjęć na „co najmniej listopad”. Zdjęcia do serialu miały rozpocząć się we wrześniu, ale strajk nadal sieje spustoszenie w produkcjach w Stanach Zjednoczonych i poza nimi, ponieważ scenarzyści nie zamierzają odpuścić.

Trafienie w cel wielkości Mandaloriana to ogromne zwycięstwo WGA i zrzeszonych w nim scenarzystów, ponieważ opóźnienia w produkcji takiego hitu muszą boleć i Disney z pewnością odczuje finansowe następstwa przesunięcia produkcji.

Nawet Grogu nie poradził sobie ze strajkiem

Po słabszym przyjęciu trzeciego sezonu Disney z pewnością nie chce wykonywać żadnych nerwowych ruchów i woli przeczekać strajk, żeby rozpocząć zdjęcia i pracę na planie przy pełnym wsparciu scenarzystów.