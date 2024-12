Intergalactic: The Heretic Prophet ze szczegółami. Nowy projekt Naughty Dog inspirowany klasykami anime

Naughty Dog zaprezentowało swój nowy projekt, który nie jest kolejną częścią Uncharted, czy The Last of Us. Na The Game Awards 2024 ogłoszono Intergalactic: The Heretic Prophet, który doczekał się pierwszego zwiastuna. Neil Druckmann, reżyser gry, w artykule na stronie PlayStation Blog opowiedział o najnowszej produkcji studia. Już na początku przyznał, że gra powstaje od 2020 roku i będzie to największa oraz najbardziej kreatywna historia, nad jaką przyszło im pracować.

W główną bohaterkę Jordan A. Mun wcieliła się Tati Gabrielle. Aktorka znana jest z serialu Chilling Adventures of Sabrina, Ty oraz The Last of Us, a także ekranizacji Uncharted. Naughty Dog zapewniło gwiazdorską obsadę, ale na poznanie nazwisk pozostałych aktorów przyjdzie jeszcze czas.

Twórcy nie chcą zdradzać zbyt wiele tajemnic. Zapewniają jednak, że Intergalactic: The Heretic Prophet wpisze się w tradycję Naughty Dog do tworzenia emocjonujących i epickich historii opartych na postaciach. Druckamnn wyznał, że ich cele narracyjne dorównują jedynie ambicjom związanym z rozgrywką. Dodał, że wyciągnęli wnioski z poprzednich gier studia i chcą zapewnić graczom jeszcze bardziej porywającą i spektakularną przygodę osadzoną w klimacie science-fiction.

Twórcami ścieżki dźwiękowej do Intergalactic: The Heretic Prophet jest duet Trent Reznor i Atticus Ross. Niedawno pracowali nad muzyką do Challengers, a wcześniej nad Co w duszy gra, The Social Network oraz Call of Duty: Black Ops II.

W ciągu ostatnich czterech lat nad Intergalactic: The Heretic Prophet pracowało 250 deweloperów. W wywiadzie dla New York Times Neil Druckmann zdradził, że będzie to powrót do korzeni w gatunku przygodowych gier akcji. Za inspiracje do stworzenia nowej marki podał kultowe anime, takie jak Akira i Cowboy Bebop.

Chociaż termin premiery Intergalactic: The Heretic Prophet nie został podany, to gra powstaje z myślą o PlayStation 5. Niewykluczone, że będzie to jeden z ostatnich ekskluzywnych tytułów wydanych właśnie na tę platformę.