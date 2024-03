Neil Druckmann przyznaje, że kolejna gra Naughty Dog jest „naprawdę ambitna”

Reżyser serii The Last of Us o kolejnym projekcie Naughty Dog.

Kilka dni temu wspominaliśmy o podcaście, którego gościem był Neil Druckmann. Jak wyznał wówczas reżyser serii The Last of Us, zarządzanie dużą liczbą ludzi i wieloma studiami na całym świecie jest stresujące, w związku z czym zaczyna się zastanawiać nad nową fazą swojego życia. W trakcie wywiadu deweloper odniósł się jednak również do tematu kolejnego projektu Naughty Dog.

Kolejny projekt Naughty Dog jest „naprawdę ambitny”

Neil Druckmann był ostatnio gościem podcastu rapera o pseudonimie Logic. W trakcie rozmowy reżyser serii The Last of Us odniósł się między innymi do tematu przyszłych projektów Naughty Dog. Jak zdradził deweloper, następna gra studia jest „naprawdę ambitna”, a niektóre z elementów projektu są „bardzo trudne do przygotowania”.

Pracujemy nad nową grą, jest ona bardzo ambitna, a niektóre jej elementy są bardzo trudne do przygotowania. Ale wiedziałem, że będzie trudna, biorąc pod uwagę wszystkie jej aspekty. – przekazuje Neil Druckmann.

Druckmann poruszył również kwestię wkładu Kurta Margenau (drugiego reżysera The Last of Us: Part II) w nowy projekt. Deweloper przyznaje w trakcie wywiadu, że czerpie ogromną przyjemność widząc zaangażowanie innych ludzi, którzy zaskakują go wciąż w nowy sposób.

Zastanawiałem się jak zrobić z tego przyjemne doświadczenie dla siebie oraz wszystkich członków ekipy. Są momenty, kiedy na przykład Kurt Margenau zrobił coś ostatnio dla tej nowej gry, wynosząc ją na inny poziom, a ja byłem taki dumny. Samo patrzenie, jak inni ludzie stają na wysokości zadania i zaskakują mnie w naprawdę piękny sposób, sprawia mi teraz ogromną radość. – dodaje deweloper.