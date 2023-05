Natalie Portman chętnie wróci do Gwiezdnych Wojen, ale jest jeden problem

Natalie Portman jest otwarta na powrót do Gwiezdnych Wojen – choć nikt jeszcze jej nie zaprosił. Aktorka wcielił się w postać Padmé Amidali w prequelach Gwiezdnych Wojen, ale od tamtej pory nie pojawiała się w sadze. Wspomniano o niej jedynie w serialu Obi-Wan Kenobi. I nie powinno to w sumie nikogo dziwić, bo Padmé zmarła w Zemscie Sithów. Co prawda w Gwiezdnych wojnach już wskrzeszano postacie – najlepszym przykładem jest Boba Fett, ale w przypadku królowej Naboo może się to nie udać, ponieważ jej śmierć była ważnym punktem fabularnym.

Nie mam żadnych informacji na ten temat. Nikt nigdy nie prosił mnie o powrót, ale jestem na to otwarty – ujawniła Portman w wypowiedzi dla GQ.