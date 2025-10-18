Następna produkcja Marvela zakończy 13-letnią historię z MCU, o której istnieniu mogliście już zapomnieć

Będzie to nieformalna trylogia osadzona w uniwersum Marvela.

Kolejną nową produkcją Marvela będzie Wonder Man, który niedawno otrzymał pierwszy zwiastun. Pierwotnie serial miał zadebiutować na Disney+ jeszcze w grudniu tego roku, ale ostatecznie przełożono premierę na styczeń. Główną rolę Simona Williamsa zagra Yahya Abdul-Mateen II. Jednak to powrót Sir Bena Kingsleya jako Trevora Slattery’ego wzbudza duże emocje wśród fanów. Kingsley wcielił się w tę postać po raz pierwszy ponad dekadę temu w filmie Iron Man 3 i od tamtej pory Trevor stał się jedną z najbardziej nieoczekiwanych, ale lubianych postaci drugoplanowych w MCU.

Kiedy Jonathan Schwartz pracował z Destinem Crettonem nad Shang-Chi, włączyli ten wątek do historii. Trevor został wyciągnięty z więzienia przez prawdziwych Dziesięciu Pierścieni. Często w Marvelu coś, co wygląda jak obowiązek narracyjny, staje się czymś wyjątkowym. Tak właśnie było w tym przypadku - dodał Winderbaum.

Trevor powrócił w krótkometrażówce All Hail the King, a następnie w filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, gdzie znów niespodziewanie odegrał ważną rolę.

Pomysł Drew Pierce’a, aby uczynić z Mandaryna postać z bogatym historycznym bagażem, ale jednocześnie aktora i figurę propagandową, był genialny. Odsłonięcie prawdy o Trevorze w Iron Man 3 to jeden z najzabawniejszych momentów w historii Marvela. Kocham ten film, a Ben był gotów zagrać tę rolę ponownie” powiedział Winderbaum.

Dzięki Wonder Man historia Trevora Slattery’ego nabierze formy swoistej trylogii, obejmującej jego trzy duże występy w MCU. Choć produkcja ma zakończyć dotychczasowy wątek Trevora, wiele wskazuje na to, że nie musi to być jego ostatni występ. Podczas rozmowy Winderbaum zasugerował możliwość kontynuacji serialu, co natychmiast wywołało entuzjazm publiczności.

To zależy od was. Jeśli będziecie oglądać, możemy zrobić więcej. W takim świecie teraz żyjemy, wszystko rozstrzyga oglądalność – potwierdził.

Fabuła Wonder Man skupia się na postaci Simona Williamsa, nieudolnego aktora i kaskadera, który stara się zdobyć główną rolę w filmowym reboocie legendarnego superbohatera. Jego rywalem zostaje Trevor Slattery, który po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości wraca do zawodu.

Przypomnijmy, że Wonder Man zadebiutuje na platformie Disney+ 27 stycznia 2026 roku.