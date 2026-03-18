Gra niezależnego twórcy zarobiła 250 tysięcy w ciągu tygodnia. "Nie czuję, żebym na to zasłużył"

Deweloper wzruszył się po sukcesie wymagającym 4 lat pracy.

Historia solowego dewelopera o pseudonimie Cakez stała się jednym z najbardziej wzruszających momentów w branży gier w marcu 2026 roku. Po czterech latach ciężkiej pracy nad projektem Tangy TD, twórca nie krył łez, gdy zobaczył raport sprzedaży, który odmienił życie jego rodziny. Tangy TD – za niepozorną grą stoi wyjątkowa historia Cakez, który jest również streamerem i YouTuberem, od początku dokumentował proces powstawania swojej gry typu tower defense. Podczas transmisji na żywo, w obecności żony i swojej społeczności, sprawdził panel administracyjny Steam. Oto, jakie statystyki ujrzeli: Przychód brutto: 245 123 dolarów w zaledwie tydzień.

Przychód netto: 197 847 dolarów (po odliczeniu prowizji platformy).

Sprzedane egzemplarze: 28 078 sztuk.

Dla porównania, pierwszego dnia gra zarobiła nieco ponad 30 000 dolarów, co już wtedy wywołało ogromne emocje. Jednak fala wsparcia, jaka napłynęła w kolejnych dniach, przerosła wszelkie oczekiwania. Wczytywanie ramki mediów. Mimo twardych danych i lat poświęceń, Cakez zareagował z ogromną skromnością.

GramTV przedstawia:

Czuję, że naprawdę na to nie zasługuję. To niesamowite widzieć, jak wiele osób przyszło, by wesprzeć mnie i to, co robię. Nie wiem, dlaczego ludzie są tacy mili” – mówił przez łzy podczas streamu. Deweloper przyznał, że choć zaczynał projekt z myślą o własnej pasji, z czasem priorytety się zmieniły. Przez cztery lata jego rodzina się powiększyła, a gra stała się szansą na zapewnienie bytu żonie i dziecku przy jednoczesnym robieniu tego, co kocha. Dla znacznej większości niewtajemniczonych warto wspomnieć, że Tangy TD to klasyczny, ale dopracowany przedstawiciel gatunku tower defense, który wyróżnia się kolorową oprawą w stylu pixelart oraz relaksującym klimatem oraz gameplayem. Na ten moment gra posiada 89% przychylnych recenzji na Steam.