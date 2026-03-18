Zaloguj się lub Zarejestruj

Gra niezależnego twórcy zarobiła 250 tysięcy w ciągu tygodnia. "Nie czuję, żebym na to zasłużył"

Mikołaj Berlik
2026/03/18 12:40
0
0

Deweloper wzruszył się po sukcesie wymagającym 4 lat pracy.

Historia solowego dewelopera o pseudonimie Cakez stała się jednym z najbardziej wzruszających momentów w branży gier w marcu 2026 roku. Po czterech latach ciężkiej pracy nad projektem Tangy TD, twórca nie krył łez, gdy zobaczył raport sprzedaży, który odmienił życie jego rodziny.

Tangy TD – za niepozorną grą stoi wyjątkowa historia

Cakez, który jest również streamerem i YouTuberem, od początku dokumentował proces powstawania swojej gry typu tower defense. Podczas transmisji na żywo, w obecności żony i swojej społeczności, sprawdził panel administracyjny Steam. Oto, jakie statystyki ujrzeli:

  • Przychód brutto: 245 123 dolarów w zaledwie tydzień.
  • Przychód netto: 197 847 dolarów (po odliczeniu prowizji platformy).
  • Sprzedane egzemplarze: 28 078 sztuk.

Dla porównania, pierwszego dnia gra zarobiła nieco ponad 30 000 dolarów, co już wtedy wywołało ogromne emocje. Jednak fala wsparcia, jaka napłynęła w kolejnych dniach, przerosła wszelkie oczekiwania.

Wczytywanie ramki mediów.

Mimo twardych danych i lat poświęceń, Cakez zareagował z ogromną skromnością.

GramTV przedstawia:

Czuję, że naprawdę na to nie zasługuję. To niesamowite widzieć, jak wiele osób przyszło, by wesprzeć mnie i to, co robię. Nie wiem, dlaczego ludzie są tacy mili” – mówił przez łzy podczas streamu.

Deweloper przyznał, że choć zaczynał projekt z myślą o własnej pasji, z czasem priorytety się zmieniły. Przez cztery lata jego rodzina się powiększyła, a gra stała się szansą na zapewnienie bytu żonie i dziecku przy jednoczesnym robieniu tego, co kocha.

Dla znacznej większości niewtajemniczonych warto wspomnieć, że Tangy TD to klasyczny, ale dopracowany przedstawiciel gatunku tower defense, który wyróżnia się kolorową oprawą w stylu pixelart oraz relaksującym klimatem oraz gameplayem. Na ten moment gra posiada 89% przychylnych recenzji na Steam.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/after-4-years-of-work-solo-dev-breaks-down-in-tears-after-opening-steam-and-learning-his-game-made-usd250-000-in-a-week-i-feel-like-i-really-dont-deserve-this/

Tagi:

News
PC
Steam
indie
Indie games
tower defense
niezależni twórcy
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112