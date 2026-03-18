Spieszcie się, póki jest. Nowy hit Capcomu w wersji, której za chwilę nie będzie się dało dostać

Capcom najwyraźniej zmienia swoje podejście do gier w wersjach pudełkowych. Te coraz trudniej dostać, a nawet, jeżeli już się pojawiają, zdają się być mocno limitowane.

To sprawia, że jeżeli zależy nam na tym, by hity Capcomu postawić sobie na półce, często trzeba się spieszyć. I nie inaczej jest również w tym wypadku.

Pudełkowe Resident Evil Requiem znowu dostępne, ale tylko na chwilę

Wydane pod koniec lutego Resident Evil Requiem szturmem zdobyło serca graczy i zostało najszybciej sprzedającą się odsłoną w całej historii serii. Nic więc dziwnego, że fani RE z chęcią zgarnęliby dla siebie pudełko, ale nie zawsze jest to możliwe. Fizyczna wersja to pojawia się w sklepach, to znika, przez co dorwanie jej często jest trudne. Teraz nowy rzut pojawił się w RTV Euro AGD – tam wydanie na konsolę PlayStation 5 można kupić za 269,99 zł. Ale nie wiadomo, jak długo.