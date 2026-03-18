Spieszcie się, póki jest. Nowy hit Capcomu w wersji, której za chwilę nie będzie się dało dostać

Maciej Petryszyn
2026/03/18 18:10
Capcom najwyraźniej zmienia swoje podejście do gier w wersjach pudełkowych. Te coraz trudniej dostać, a nawet, jeżeli już się pojawiają, zdają się być mocno limitowane.

To sprawia, że jeżeli zależy nam na tym, by hity Capcomu postawić sobie na półce, często trzeba się spieszyć. I nie inaczej jest również w tym wypadku.

Resident Evil Requiem
Pudełkowe Resident Evil Requiem znowu dostępne, ale tylko na chwilę

Wydane pod koniec lutego Resident Evil Requiem szturmem zdobyło serca graczy i zostało najszybciej sprzedającą się odsłoną w całej historii serii. Nic więc dziwnego, że fani RE z chęcią zgarnęliby dla siebie pudełko, ale nie zawsze jest to możliwe. Fizyczna wersja to pojawia się w sklepach, to znika, przez co dorwanie jej często jest trudne. Teraz nowy rzut pojawił się w RTV Euro AGD – tam wydanie na konsolę PlayStation 5 można kupić za 269,99 zł. Ale nie wiadomo, jak długo.

Przygotuj się na ucieczkę przed śmiercią w emocjonującej przygodzie, która zmrozi Cię do szpiku kości.

Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, dziewiątym tytułem głównej serii Resident Evil. Przeżyj przerażający survival horror z udziałem analityczki FBI, Grace Ashcroft, i zanurz się w emocjonującej akcji z udziałem legendarnego agenta Leona S. Kennedy'ego. Ich wyprawy i niepowtarzalne style rozgrywki splatają się, tworząc zapierające dech w piersiach, pełne emocji wrażenia, które zmrożą Cię do szpiku kości.

Poznaj klasyczny survival horror tej serii poprzez walkę, śledztwa, łamigłówki i zarządzanie zasobami. Rozgrywka pozwala Ci dowolnie przełączać się między widokiem pierwszo- i trzecioosobowym oraz stawić czoła okropieństwom w sposób pasujący do Twojego stylu gry.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

