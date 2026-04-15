Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Warto odebrać prezent zanim będzie za późno

Jeżeli jeszcze nie macie dość darmówek, to na Steam ruszyła promocja na kolejną grę za darmo. Tym razem platforma Valve oferuje bez żadnych opłat intrygujący horror NineHells. To produkcja studia caffeineline, która zadebiutowała na rynku w listopadzie 2024 roku. Premiera gry przeszła bez żadnego echa i na samym Steam znajdziemy tylko dwie recenzje tej produkcji, ale warto zaznaczyć, że obie są pozytywne. Wygląda więc na to, że możemy mieć do czynienia z ukrytą perełką. Gra została wyceniona na zaledwie 4,49 zł, a teraz możemy ją odebrać na Steam bez żadnych opłat. Więcej szczegółów promocji znajdziecie poniżej.

NineHells to psychologiczna gra horror, która sprawi, że Twój umysł zacznie szukać odpowiedzi, gdy będziesz przemierzać serię wydarzeń opowiadających liniową historię pełną tajemnicy. Gra buduje atmosferyczne napięcie, pełne suspensu i jumpscare’ów, a dzięki rozbudowanemu dubbingowi dźwięki będą wyjątkowo intensywne. To horror, który stawia na poczucie realizmu i znajomości, oferując jednocześnie wrażenie wirtualnego nawiedzonego domu oraz spójną historię. Mechaniki nawiązują do oldschoolowych zagadek znanych z horrorów z początku lat 2000 – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe NineHells, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 20 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego.