Kolejna darmowa gra do odebrania na GOG-u. Następny prezent dla graczy na PC

Najwyraźniej internetowy sklep GOG.com pozazdrościł Steamowi darmowego rozdawnictwa podczas ich wiosennych promocji i postanowili w czasie trwania swoich własnych wyprzedaży zaproponować pecetowym graczom nowy prezent. Tym razem na użytkowników komputerów osobistych czeka za darmo gra Lorelai, która zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Produkcja studia Harvester Games dostępna jest tylko przez kilka najbliższych dni, więc warto się pośpieszyć.

Lorelai nigdy nie zapomni tego dnia. Trochę jej miała, zabrano ją. Cały jej świat się rozpadł. Nigdy tak naprawdę nie miała szansy, ale Lorelai nie poddała się. Ona będzie walczyć. I nawet śmierć nie powstrzyma jej przed odzyskaniem tego wszystkiego. Lorelai, autorstwa Harvester Games, jest rozstrzygającą częścią trylogii przygodowej Devil Came Through Here R. Michalskiego, obok The Cat Lady (2012) i Downfall (2016).

Jeszcze jedna darmowa gra na PC

Jeżeli jesteście zainteresowani darmową Lorelai, to odbierzecie ją z tej strony. Promocja ważna jest wyłącznie do 23 marca do godziny 15:00 czasu polskiego.