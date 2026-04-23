To oficjalne: klasyk science fiction uznany najlepszą książką XXI wieku

Gatunek science fiction pobudza wyobraźnię czytelników, ale także fanów kina i gier od wielu lat. Otrzymaliśmy właśnie kolejny dowód na potwierdzenie tej tezy. Użytkownicy Goodreads wybrali Atlas chmur autorstwa Davida Mitchella najlepszą książką XXI wieku. To wyjątkowe wyróżnienie dla powieści, która zadebiutowała w 2004 roku, a mimo upływu czasu nie tylko nie traci na znaczeniu, ale wręcz zyskuje nowych fanów.

Co mogło przesądzić o tym wyborze? W przypadku Atlasu chmur trudno wskazać jeden element. To jedna z tych książek, które od początku cieszyły się rzadką zgodnością opinii — zarówno czytelników, jak i krytyków. Już po premierze w 2004 roku powieść została nominowana do Booker Prize, a z czasem zaczęła funkcjonować jako jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej literatury. Do dziś utrzymuje bardzo wysokie oceny — średnia przekracza 4,0 przy dziesiątkach tysięcy recenzji, co tylko potwierdza jej ponadczasowość.