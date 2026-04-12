Exodus na nowych fragmentach rozgrywki. Czas na wycieczkę po płonących ruinach

Mikołaj Ciesielski
2026/04/12 10:30
Nadchodząca produkcja studia Archetype Entertainment zadowoli fanów serii Mass Effect.

Niedawno twórcy Exodus zaprezentowali nam fragment mroźnej planety. W tym tygodniu w sieci pojawił się jednak kolejny materiał wideo ze wspomnianej produkcji, który pokazuje zupełnie odmienne miejsce. Najnowszy zwiastun nadchodzącego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare zabiera bowiem graczy na wycieczkę po wypełnionej gorącą magmą lokacji.

Exodus
Exodus

Twórcy Exodus pokazują kolejne fragmenty rozgrywki

Najnowszy materiał promocyjny gry Exodus jest nieco dłuższy od poprzedniego. Tym razem udostępnione przez twórców fragmenty rozgrywki pokazują eksploracją znajdujących się głęboko pod ziemią, płonących, starożytnych ruin. Sam zwiastun w dużej mierze skupia się natomiast na zaprezentowaniu możliwości specjalnej rękawicy, którą potrafi kontrolować wyłącznie główny bohater gry.

Wciel się w rolę byłego złomiarza imieniem Jun Aslan i zostań Obieżyświatem – kosmicznym renegatem odkrywającym starożytne sekrety. Ruszaj na kosmiczne misje, aby odkryć pozostałości po Celestialach, które mogą kryć klucz do przetrwania ludzkości. Powróć do odmienionego świata, w którym dylatacja czasu sprawi, że twoje wybory skierują ludzkość na nowe tory – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://youtu.be/X41JAhUxEZY

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

