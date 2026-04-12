Exodus na nowych fragmentach rozgrywki. Czas na wycieczkę po płonących ruinach

Niedawno twórcy Exodus zaprezentowali nam fragment mroźnej planety. W tym tygodniu w sieci pojawił się jednak kolejny materiał wideo ze wspomnianej produkcji, który pokazuje zupełnie odmienne miejsce. Najnowszy zwiastun nadchodzącego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare zabiera bowiem graczy na wycieczkę po wypełnionej gorącą magmą lokacji.

Twórcy Exodus pokazują kolejne fragmenty rozgrywki

Najnowszy materiał promocyjny gry Exodus jest nieco dłuższy od poprzedniego. Tym razem udostępnione przez twórców fragmenty rozgrywki pokazują eksploracją znajdujących się głęboko pod ziemią, płonących, starożytnych ruin. Sam zwiastun w dużej mierze skupia się natomiast na zaprezentowaniu możliwości specjalnej rękawicy, którą potrafi kontrolować wyłącznie główny bohater gry.