Naruto z problemami. Twórczyni aktorskiej wersji zdradza kłopoty dotyczące filmu

Wkrótce miną dwa lata od momentu zapowiedzi aktorskiego filmu Naruto. W sierpniu ubiegłego roku współscenarzystka Tasha Huo przyznała, że prace wciąż trwają i zdradziła pierwsze szczegóły produkcji. Niestety przez ponad rok nie otrzymaliśmy żadnych aktualizacji o dalszych pracach nad aktorską adaptacją aż do teraz, kiedy twórczyni nie miała dobrych wieści dla fanów popularnego bohatera znanego z mangi i anime.

Naruto – aktorski film nie powstanie?

W rozmowie z Screen Rant Huo przyznała, że nie pojawiły się żadne nowe informacje dotyczące filmu. Autorka zwróciła również uwagę na intensywny grafik reżysera Destina Daniela Crettona, który obecnie związany jest z projektami z MCU.