Naruto z problemami. Twórczyni aktorskiej wersji zdradza kłopoty dotyczące filmu

Radosław Krajewski
2025/11/22 08:00
Nie wygląda to za dobrze.

Wkrótce miną dwa lata od momentu zapowiedzi aktorskiego filmu Naruto. W sierpniu ubiegłego roku współscenarzystka Tasha Huo przyznała, że prace wciąż trwają i zdradziła pierwsze szczegóły produkcji. Niestety przez ponad rok nie otrzymaliśmy żadnych aktualizacji o dalszych pracach nad aktorską adaptacją aż do teraz, kiedy twórczyni nie miała dobrych wieści dla fanów popularnego bohatera znanego z mangi i anime.

Naruto
Naruto

Naruto – aktorski film nie powstanie?

W rozmowie z Screen Rant Huo przyznała, że nie pojawiły się żadne nowe informacje dotyczące filmu. Autorka zwróciła również uwagę na intensywny grafik reżysera Destina Daniela Crettona, który obecnie związany jest z projektami z MCU.

Szkoda że nie mam więcej wiadomości o filmie Naruto. Też nie mogę się doczekać aż zobaczę tę adaptację.

Scenarzystka przypomniała że pierwszy szkic scenariusza ukończyła już w sierpniu 2024 roku. Podkreśliła wtedy, że Cretton intensywnie zapoznaje się ze światem Naruto, aby zachować jego charakterystyczny klimat.

To świetny wybór ponieważ będzie potrafił uchwycić jak wyjątkowy i pełen niuansów jest Naruto. Łatwo byłoby to zatracić jeśli ktoś podchodziłby do tego tylko dla pieniędzy. Ten film powstaje z miłości do Naruto. Do tej postaci oraz jego relacji z innymi bohaterami - dodała Huo.

Obecnie nie trwają nawet żadne castingi do ról. Wygląda więc na to, że prace nad aktorskim Naruto stanęły w miejscu. Nie wiadomo więc, czy produkcja powstanie w najbliższych latach.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/live-action-movies/naruto-live-action-movie-gets-disappointing-update-from-co-writer-of-the-anime-adaptation/

