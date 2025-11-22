Naruto z problemami. Twórczyni aktorskiej wersji zdradza kłopoty dotyczące filmu

Wkrótce miną dwa lata od momentu zapowiedzi aktorskiego filmu Naruto. W sierpniu ubiegłego roku współscenarzystka Tasha Huo przyznała, że prace wciąż trwają i zdradziła pierwsze szczegóły produkcji. Niestety przez ponad rok nie otrzymaliśmy żadnych aktualizacji o dalszych pracach nad aktorską adaptacją aż do teraz, kiedy twórczyni nie miała dobrych wieści dla fanów popularnego bohatera znanego z mangi i anime.
Naruto – aktorski film nie powstanie?
W rozmowie z Screen Rant Huo przyznała, że nie pojawiły się żadne nowe informacje dotyczące filmu. Autorka zwróciła również uwagę na intensywny grafik reżysera Destina Daniela Crettona, który obecnie związany jest z projektami z MCU.
Szkoda że nie mam więcej wiadomości o filmie Naruto. Też nie mogę się doczekać aż zobaczę tę adaptację.
Scenarzystka przypomniała że pierwszy szkic scenariusza ukończyła już w sierpniu 2024 roku. Podkreśliła wtedy, że Cretton intensywnie zapoznaje się ze światem Naruto, aby zachować jego charakterystyczny klimat.
To świetny wybór ponieważ będzie potrafił uchwycić jak wyjątkowy i pełen niuansów jest Naruto. Łatwo byłoby to zatracić jeśli ktoś podchodziłby do tego tylko dla pieniędzy. Ten film powstaje z miłości do Naruto. Do tej postaci oraz jego relacji z innymi bohaterami - dodała Huo.
Obecnie nie trwają nawet żadne castingi do ról. Wygląda więc na to, że prace nad aktorskim Naruto stanęły w miejscu. Nie wiadomo więc, czy produkcja powstanie w najbliższych latach.
