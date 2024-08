Aktorski Naruto ze szczegółami. Wyrafinowane i wyjątkowe podejście, które uchwyci co było najważniejsze w anime

Aktorski film Naruto zrobił kolejny krok do swojej realizacji. W Entertainment Weekly pojawił się wywiad ze scenarzystką Tashą Huo, która napisała pierwszą wersję skryptu do nowych przygód Naruto Uzumakiego. W lutym tego roku poinformowano, że reżyserem i nowym scenarzystą filmu będzie Destin Daniel Cretton, czyli reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni. Chociaż twórca zajęty jest kontynuacją hitu Marvela oraz serialowym spin-offem, to znalazł czas na nakręcenie adaptacji jednej z najsłynniejszych mang i anime na świecie. Obecnie Cretton pracuje nad swoją wersją historii do Naruto, a Huo wspomina, jakie podejście mają twórcy do tej ekranizacji.

Naruto – scenarzystka chwali reżysera za jego podejście do kultowej postaci z anime

Scenarzystka pochwaliła Crettona za jego doświadczenie w tworzeniu własnych historii, które są bardzo osobiste i bliskie widzom. Dodała, że reżyser chce przedstawić na ekranie wyjątkowość i wyrafinowanie tytułowego bohatera, którego nie przyćmi ogromny świat.