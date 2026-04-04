Nakręcił nowe Gwiezdne wojny, założył studio, produkował. Teraz musi zwijać żagle

Studio Bad Robot, założone przez J.J. Abramsa, najwyraźniej musi ograniczyć skalę działalności.

Firma produkcyjna Bad Robot, założona przez J.J. Abrams, wchodzi w zupełnie nowy etap działalności. Jak wynika z najnowszych informacji, studio ogranicza swoją skalę działania, zamyka biuro w Los Angeles i przenosi główne operacje do Nowego Jorku. Studio Bad Robot ogranicza działalność To wyraźny sygnał zmian w jednej z najważniejszych firm produkcyjnych ostatnich dwóch dekad. Jeszcze niedawno Bad Robot funkcjonowało niemal jak osobne studio, zatrudniając setki pracowników i rozwijając własne zaplecze technologiczne, w tym dział efektów specjalnych Kelvin Optical. W ostatnich latach firma stopniowo redukowała jednak zatrudnienie, a sprzedaż siedziby w Santa Monica tylko przypieczętowała ten proces. W tle tych decyzji znajduje się głośna umowa z Warner Bros., opiewająca na około 250 milionów dolarów. Mimo ogromnych inwestycji, współpraca nie przełożyła się na znaczącą liczbę projektów.

Nie oznacza to jednak całkowitego zatrzymania działalności. W planach pozostają kolejne produkcje, w tym The Great Beyond z Glenem Powellem oraz The End of Oak Street z udziałem Ewana McGregora i Anne Hathaway. Równolegle Abrams działa także w telewizji – niedawno odpowiadał za serial Duster dla platformy HBO Max, który jednak został anulowany. Co ciekawe, największy sukces Bad Robot z ostatnich lat nie był związany z Warner Bros. Serial Uznany za Niewinnego dla Apple TV+ okazał się cichym hitem i przyciągnął dużą widownię, pokazując, że studio wciąż potrafi tworzyć głośne projekty – choć niekoniecznie tam, gdzie się tego spodziewano.

Warto przypomnieć, że Bad Robot przez lata odpowiadało za jedne z najważniejszych produkcji współczesnej popkultury. To właśnie spod tego szyldu wyszły takie seriale jak Agentka o stu twarzach czy Zagubieni, a także filmy pokroju Projekt: Monster czy reboot Star Trek. Abrams miał też ogromny wpływ na współczesne uniwersum Gwiezdnych wojen, reżyserując Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy i Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Obecne zmiany sugerują jednak, że firma znajduje się w fazie przejściowej. Rynek się zmienił, produkcja zwolniła, a Bad Robot – choć wciąż obecne w branży – nie ma już tej pozycji, którą jeszcze niedawno wydawało się niezachwianą.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










