Studio ojca Yakuzy prawdopodobnie upadło. Kolejne znaki, że Gang of Dragon nie powstanie

Dalszy ciąg informacji na temat Gang of Dragon. Informacji, które raczej nie ucieszą tych, którzy czekali na nową grę jednego z twórców Yakuzy.
Pojawiły się kolejne poszlaki sugerujące, iż projekt jest martwy. Tak jak i tworzące go studio.
Koniec Nagoshi Studio, koniec Gang of Dragon?
Następnym znakiem wskazującym na taki właśnie finał sprawy jest… Google. Bo to w popularnej wyszukiwarce tokijskie biuro Nagoshi Studio zostało oznaczone jako “zamknięte na stałe”. Ktoś mógłby powiedzieć, że może to być jakiś błąd lub przypadek. Kłopot w tym, że już wcześniej zamknięty został kanał na YouTube oraz oficjalna strona internetowa ekipy. Wygląda to więc bardziej jak kolejny znak, że studio przeszło do przeszłości, chociaż pewność co do tego faktu zyskamy dopiero w przypadku pojawienia się oficjalnego komunikatu. Na razie jednak japońscy deweloperzy milczą.
Przypomnijmy, że założycielem Nagoshi Studio jest Toshihiro Nagoshi, którego uznać możemy za ojca serii Yakuza. 60-latek był reżyserem wszystkich odsłon gry aż do wydanego w 2020 roku Yakuza: Like a Dragon, niemniej w 2021 roku opuścił Ryu Ga Gotoku Studio oraz Segę, by stworzyć własny zespół. Tak narodziło się Nagoshi Studio – debiutanckim projektem studia miało być zapowiedziane w ubiegłym roku Gang of Dragon. O grze po raz pierwszy usłyszeliśmy podczas The Game Awards 2025 i nie da się ukryć, że na papierze wyglądała ona interesująco.
Niemniej już w marcu pojawiły się doniesienia o problemach finansowych. Te były efektem działań NetEase , które postanowiło zakręcić kurek z pieniędzmi. Mówiło się, że od tego momentu Nagoshi prowadził bezskuteczne poszukiwania nowego inwestora. Nie bez znaczenia był jednak fakt, że potrzebne było dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 7 miliardów jenów, co raczej nie zachęcało potencjalnych zainteresowanych. Czy zatem Gang of Dragon pójdzie do piachu zanim w ogóle zobaczymy jakikolwiek dłuższy gameplay? Wydaje się, że są na to spore szanse.
