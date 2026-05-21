Studio ojca Yakuzy prawdopodobnie upadło. Kolejne znaki, że Gang of Dragon nie powstanie

Dalszy ciąg informacji na temat Gang of Dragon. Informacji, które raczej nie ucieszą tych, którzy czekali na nową grę jednego z twórców Yakuzy.

Pojawiły się kolejne poszlaki sugerujące, iż projekt jest martwy. Tak jak i tworzące go studio.

Koniec Nagoshi Studio, koniec Gang of Dragon?

Następnym znakiem wskazującym na taki właśnie finał sprawy jest… Google. Bo to w popularnej wyszukiwarce tokijskie biuro Nagoshi Studio zostało oznaczone jako “zamknięte na stałe”. Ktoś mógłby powiedzieć, że może to być jakiś błąd lub przypadek. Kłopot w tym, że już wcześniej zamknięty został kanał na YouTube oraz oficjalna strona internetowa ekipy. Wygląda to więc bardziej jak kolejny znak, że studio przeszło do przeszłości, chociaż pewność co do tego faktu zyskamy dopiero w przypadku pojawienia się oficjalnego komunikatu. Na razie jednak japońscy deweloperzy milczą.