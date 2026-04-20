Najwyższy czas, aby ta seria Dragon Ball otrzymała remake. I została włączona do oficjalnego kanonu

Przy zmianach w fabule i bohaterach ta seria mogłaby wejść do kanonu przygód Goku.

Rok 2026 układa się wyjątkowo dobrze dla fanów Dragon Balla. Podczas styczniowego wydarzenia z okazji czterdziestolecia serii w Tokio ogłoszono, że Dragon Ball Super powróci na ekrany po niemal dekadzie przerwy. Nowe odcinki mają kontynuować historię w ramach sagi Galactic Patrol, a wcześniej widzowie otrzymają odświeżoną wersję wcześniejszych wydarzeń, zaczynającą się od wątku Beerusa. Niedawno podczas Dragon Ball Games Battle Hour 2026 pokazano nowy zwiastun remake’u, jednocześnie zapowiadając odświeżenie kolejnej sagi. Dragon Ball GT zasługuje na remake? Niektórzy fani chcą włączenia serialu do oficjalnego kanonu Nie wszyscy są jednak przekonani, że to właśnie Dragon Ball Super powinno być pierwszym wyborem do remake’u. Anime, mimo ogromnej popularności, ma swoje słabsze momenty, szczególnie na początku emisji, ale jednocześnie jest stosunkowo świeżą produkcją, która niedawno świętowała dziesięciolecie. W oczach części fanów istnieją starsze odsłony serii, które znacznie bardziej potrzebują nowoczesnego podejścia.

Najczęściej wskazywaną serią pozostaje Dragon Ball GT. Produkcja z 1996 roku przez lata uchodziła za czarną owcę całego uniwersum. Po premierze filmu Dragon Ball Z: Battle of Gods została odsunięta na boczny tor i przestała być częścią oficjalnej linii fabularnej. Mimo to wielu widzów darzy ją dużym sentymentem.

To właśnie w Dragon Ball GT pojawiły się elementy, które na stałe zapisały się w historii marki. Transformacja Super Saiyan 4 do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych, a postacie i przeciwnicy, tacy jak Baby czy Shadow Dragon, wniosły ciekawe pomysły do świata wykreowanego przez Akirę Toriyamę. Problemem była jednak realizacja, która cierpiała na nierówne tempo i liczne niedociągnięcia. Co ciekawe, niektóre motywy z tej serii powracają w nowszych produkcjach. W Dragon Ball Daima ponownie wykorzystano pomysł odmłodzenia bohaterów, a koncepcje antagonistów czy konsekwencji używania Smoczych Kul znalazły swoje echo w kolejnych historiach. To pokazuje, że fundamenty były solidne, lecz nigdy nie zostały w pełni wykorzystane. Właśnie dlatego coraz częściej pojawiają się głosy, że to Dragon Ball GT powinno doczekać się pełnoprawnego remake’u. Nowoczesna animacja i dzisiejsze standardy narracyjne mogłyby nadać tej historii zupełnie nową jakość i pozwolić jej wybrzmieć tak, jak pierwotnie planowano.

