Potężne DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero. Zapowiedziano dodatek Super Limit-Breaking Neo

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/19 23:40
Fani bijatyki Dragon Ball: Sparking! Zero mogą mieć powody do zadowolenia. Zapowiedziano mocne DLC.

Podczas dzisiejszego Dragon Ball Game Battle Hours 2026, Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało zupełnie nowe rozszerzenie Super Limit-Breaking Neo DLC do gry Dragon Ball: Sparking! Zero. Nowa zawartość wprowadzi bardzo wiele nowości w tym w pełni zniszczalne areny.

Dragon Ball: Sparking! Zero – Super Limit-Breaking Neo DLC
Nowa zawartość była wcześniej jedynie delikatnie zapowiadana na początku roku, jednak teraz ujawniono pierwsze konkretne informacje. Gracze mogą spodziewać się ponad 30 nowych grywalnych postaci, ponad 20 elementów personalizacji, w tym kostiumów i specjalnych ataków, czterech nowych aren oraz całkowicie nowego trybu rozgrywki. Co ważne, wśród trzydziestu nowych postaci znajdzie się wiele z serii GT, w tym Vegeta, Super 17, Uub, smoki, z którymi przyszło walczyć bohaterom i wiele innych. Warto zwrócić także uwagę na to, że cztery nowe areny będą w pełni zniszczalne. Świetnie pokazano to na przykładzie Pałacu Dendiego i domku Genialnego Żółwia, które zostały zrównane z ziemią.

Twórcy potwierdzili również, że w przyszłości na Nintendo Switch i Switch 2 trafi dodatkowy Survival Mode. Tryb zaoferuje dwa warianty zabawy:

  • Round Robin Battle – celem będzie pokonanie aż 208 postaci
  • Deathmatch Battle – walka trwa tak długo, aż wszyscy sojusznicy gracza stracą punkty zdrowia
Wraz z zapowiedzią opublikowano także nowy zwiastun prezentujący zawartość Super Limit-Breaking Neo DLC, który możecie zobaczyć poniżej. Premiera dodatku została zaplanowana na lato 2026 roku.

Obecnie Dragon Ball: Sparking! Zero jest dostępne na konsolach Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na PC. Gra została również objęta promocją w Nintendo eShop, gdzie można ją kupić obecnie w najniższej jak dotąd cenie w ramach aktualnej wyprzedaży gier Bandai Namco.

Źródło:https://nintendoeverything.com/dragon-ball-sparking-zero-announces-super-limit-breaking-neo-dlc/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

