Potężne DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero. Zapowiedziano dodatek Super Limit-Breaking Neo

Podczas dzisiejszego Dragon Ball Game Battle Hours 2026, Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało zupełnie nowe rozszerzenie Super Limit-Breaking Neo DLC do gry Dragon Ball: Sparking! Zero. Nowa zawartość wprowadzi bardzo wiele nowości w tym w pełni zniszczalne areny.

Nowa zawartość była wcześniej jedynie delikatnie zapowiadana na początku roku, jednak teraz ujawniono pierwsze konkretne informacje. Gracze mogą spodziewać się ponad 30 nowych grywalnych postaci, ponad 20 elementów personalizacji, w tym kostiumów i specjalnych ataków, czterech nowych aren oraz całkowicie nowego trybu rozgrywki. Co ważne, wśród trzydziestu nowych postaci znajdzie się wiele z serii GT, w tym Vegeta, Super 17, Uub, smoki, z którymi przyszło walczyć bohaterom i wiele innych. Warto zwrócić także uwagę na to, że cztery nowe areny będą w pełni zniszczalne. Świetnie pokazano to na przykładzie Pałacu Dendiego i domku Genialnego Żółwia, które zostały zrównane z ziemią.