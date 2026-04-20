Genialne science fiction wróciło i od razu zaskoczyło widzów. Pierwszy odcinek nowego sezonu rozwiązał jedną z zagadek

Twórcy wreszcie ujawnili prawdziwy plan tajemniczego mężczyzny w żółtym. Uwaga na spoilery z pierwszego odcinka czwartego sezonu.

Czwarty sezon serialu Stamtąd zadebiutował dzisiaj na HBO Max z pierwszym odcinkiem. Już na starcie nowej serii twórcy dostarczyli widzom jeden z najbardziej niepokojących zwrotów akcji w całej historii produkcji. Premierowy odcinek nie tylko kontynuuje dramatyczne wydarzenia z finału poprzedniego sezonu, lecz także potwierdza jedną z popularnych teorii fanów dotyczących enigmatycznego mężczyzny w żółtym. Uwaga na poniższe spoilery! Stamtąd – tajemnica mężczyzny w żółtym rozwiązana Postać, która po raz pierwszy pojawiła się fizycznie pod koniec trzeciego sezonu, od początku budziła ogromne emocje. Jej zdolność do funkcjonowania w ciągu dnia, w przeciwieństwie do nocnych istot nękających mieszkańców miasteczka, natychmiast sugerowała, że mamy do czynienia z kimś znacznie potężniejszym od reszty przeciwników. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że jego obecność była odczuwalna już wcześniej, między innymi poprzez tajemniczy głos w radiu czy obrazy tworzone przez jedną z bohaterek.

Pierwszy odcinek czwartego sezonu rozwiewa część wątpliwości, jednocześnie otwierając zupełnie nowe pola do interpretacji. Okazuje się bowiem, że mężczyzna w żółtym nie tylko manipuluje wydarzeniami zza kulis, ale również potrafi przyjąć inną tożsamość. W najnowszym epizodzie przybiera postać Sophii, młodej dziewczyny, którą mieszkańcy uznają za kolejną ofiarę uwięzioną w przeklętym miejscu.

GramTV przedstawia:

To posunięcie całkowicie zmienia układ sił. Dotychczas zagrożenie przychodziło głównie z zewnątrz, w postaci potworów lub halucynacji. Teraz wróg może znajdować się w samym centrum społeczności, ukrywając się pod maską niewinnej osoby. Brak podejrzeń wobec nowoprzybyłej tylko potęguje napięcie i sprawia, że bohaterowie stają się jeszcze bardziej bezbronni. Twórcy nie pozostawiają wątpliwości co do intencji antagonisty. W jednej z kluczowych scen pada sugestia, że jego ulubionym etapem całego procesu jest moment, w którym mieszkańcy zaczynają zwracać się przeciwko sobie. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące wydarzenia skupią się na eskalacji konfliktów wewnętrznych, prowadzących do tragedii bez udziału nadnaturalnych bestii. Takie podejście wynosi grozę serialu na zupełnie nowy poziom. Zamiast walki z widocznym zagrożeniem bohaterowie będą musieli zmierzyć się z własnymi słabościami i narastającą paranoją. Co istotne, pojawiają się także sugestie, że podobny scenariusz rozgrywał się już wcześniej, co może oznaczać, że mieszkańcy są częścią powtarzającego się cyklu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.