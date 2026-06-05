Największy zestaw LEGO ujawniony. Jest równie duży, jak jego ogromna cena

Zestaw można już zamawiać przedpremierowo.

LEGO szykuje prawdziwą gratkę dla kolekcjonerów i miłośników architektury. Firma zapowiedziała zestaw przedstawiający słynną bazylikę Sagrada Família w Barcelonie, który przejdzie do historii jako największy model, jaki kiedykolwiek trafił do sprzedaży pod szyldem duńskiego producenta. LEGO Sagrada Familia to największy i drugi najdroższy zestaw w historii Nowość z serii LEGO Architecture zadebiutuje 1 listopada i będzie składać się z aż 12 060 elementów. Tym samym nowy zestaw przebija dotychczasowego rekordzistę, czyli LEGO Art World Map z 2021 roku, który liczył 11 695 części. Oznacza to, że nowy model jest większy o 365 klocków od poprzedniego lidera oraz o niemal 4 tysiące elementów od niedawno zaprezentowanego Minas Tirith z serii Władca Pierścieni, zawierającego 8278 części.

Model odwzorowuje jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli Barcelony. Sama świątynia powstawała od 1882 roku, a główne prace budowlane zakończono dopiero na początku 2026 roku. Część prac wykończeniowych, w tym związanych z rzeźbami i dekoracjami, ma być jednak prowadzona jeszcze do 2034 roku. LEGO postawiło na możliwie wierne odwzorowanie obiektu. Podczas budowy modelu użytkownicy będą przechodzić przez kolejne etapy przypominające rzeczywisty proces wznoszenia bazyliki. Konstrukcja rozpoczyna się od apsydy i krypty, następnie obejmuje Fasadę Narodzenia, Fasadę Męki Pańskiej, nawy, zachodnią zakrystię oraz sześć głównych wież. Twórcy zadbali również o charakterystyczne elementy architektoniczne świątyni. W modelu znalazło się 18 symbolicznych wież, trzy bogato zdobione fasady oraz wnętrze inspirowane lasem kolumn, które od lat zachwyca odwiedzających.

GramTV przedstawia:

Jednym z największych atutów zestawu ma być odwzorowanie wnętrza bazyliki. Szczególną uwagę zwracają kolorowe witraże, które w rzeczywistym obiekcie zalewają przestrzeń odcieniami czerwieni, pomarańczowego, błękitu, fioletu i zieleni. LEGO odtworzyło ten efekt za pomocą odpowiednio dobranych elementów, dzięki czemu model ma prezentować się efektownie zarówno z zewnątrz, jak i po zajrzeniu do środka. Nie bez znaczenia pozostają także gabaryty konstrukcji. Gotowy model mierzy około 61 centymetrów wysokości i ponad 45 centymetrów szerokości, co czyni go jedną z najbardziej okazałych budowli w historii marki. Tak ogromny projekt nie należy do najtańszych. LEGO wyceniło zestaw na 3199,99 zł. To wprawdzie mniej niż kosztował ubiegłoroczny gigantyczny model Gwiazdy Śmierci, ale nadal jest to jedna z najdroższych propozycji w aktualnej ofercie producenta. LEGO Sagrada Familia można już zamawiać w oficjalnym sklepie LEGO.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.