Największy sprzedażowy hit PS5 wciąż przed nami. Tak uważa szef PlayStation

Niedawno informowaliśmy o piątych urodzinach konsoli PlayStation 5. Z tej okazji Sony podzieliło się ciekawymi statystykami ujawniając między innymi liczbę sprzedanych egzemplarzy sprzętu. Pomimo tego jubileuszu i imponującego katalogu tytułów, które sprzedały się w milionach kopii, szef PlayStation, Eric Lempel, uważa, że najlepiej sprzedająca się gra na PS5 wciąż czeka na swój debiut.

Według szefa PlayStation najlepiej sprzedająca się gra na PS5 dopiero zostanie wydana

W wywiadzie, który dotyczył głównie perspektyw odległej premiery konsoli PS6, Lempel podkreślił, że największy hit sprzedażowy generacji dopiero nadejdzie, odmawiając jednak podania konkretnego tytułu. Wypowiedź skłoniła jednak właścicieli PS5 do próby odgadnięcia, o który tytuł może chodzić.