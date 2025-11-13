Zaloguj się lub Zarejestruj

Największy sprzedażowy hit PS5 wciąż przed nami. Tak uważa szef PlayStation

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 18:00
Która gra zostanie największym bestsellerem PS5?

Niedawno informowaliśmy o piątych urodzinach konsoli PlayStation 5. Z tej okazji Sony podzieliło się ciekawymi statystykami ujawniając między innymi liczbę sprzedanych egzemplarzy sprzętu. Pomimo tego jubileuszu i imponującego katalogu tytułów, które sprzedały się w milionach kopii, szef PlayStation, Eric Lempel, uważa, że najlepiej sprzedająca się gra na PS5 wciąż czeka na swój debiut.

Według szefa PlayStation najlepiej sprzedająca się gra na PS5 dopiero zostanie wydana

W wywiadzie, który dotyczył głównie perspektyw odległej premiery konsoli PS6, Lempel podkreślił, że największy hit sprzedażowy generacji dopiero nadejdzie, odmawiając jednak podania konkretnego tytułu. Wypowiedź skłoniła jednak właścicieli PS5 do próby odgadnięcia, o który tytuł może chodzić.

Najbardziej oczywistym kandydatem wydaje się być Grand Theft Auto 6. Potencjał sprzedażowy jest gigantyczny – GTA 6 z pewnością nie będzie narzekać na brak zainteresowania. Jak jednak sugeruje TheGamer, GTA 6 może nie być grą, którą miał na myśli Lempel.

Za drugiego, potencjalnego kandydata uznano Marvel’s Wolverine. Patrząc na ogromny sukces sprzedażowy gier z serii Spider-Man stworzonych przez Insomniac, istnieją duże oczekiwania wobec kolejnej gry z uniwersum Marvela. Wolverine jest obecnie zaplanowany na wyłączność dla PS5, z premierą przewidzianą na jesień 2026 roku.

Przypomnijmy jeszcze, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.thegamer.com/ps5-best-selling-game-not-released-yet-gta-6-wolverine/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

