Keanu Reeves powraca jako tajemniczy, nieśmiertelny wojownik – w jeszcze brutalniejszej i zaskakującej odsłonie

Jakub Piwoński
2025/11/26 16:50
Może niewielu o tym wie, ale aktor znany z kina akcji jest także autorem komiksu.

Warto przypomnieć, że Keanu Reeves swego czasu wydał ciekawy komiks, którego jest też bohaterem. BRZRKR, bo o nim mowa, właśnie doczekał się kolejnej odsłony. Najnowsza komiks BRZRKR: The Bleeding Tide, został zaprezentowany po raz pierwszy w ekskluzywnym materiale ComicBook i pokazuje, że saga nieśmiertelnego wojownika B. zmierza w jeszcze bardziej nietypowym kierunku.

Nowa odsłona komiksu BRZRKR

Tym razem historia przenosi bohatera na pełne morze, gdzie wplątuje się w dramatyczne wydarzenia związane z załogą pirackiego statku. To właśnie oni odnajdują na dnie oceanu przykutą do łańcuchów skrzynię, z której dochodzi niepokojący puls. W środku – choć początkowo trudno w to uwierzyć – znajduje się zmasakrowany B., pozostawiony przy życiu jedynie dzięki swojej nieśmiertelności. Jego wybawcy nie mają jednak czasu na zastanowienie, bo wrogie jednostki szybko zbliżają się ku ich pozycji. Jeśli wojownik ma odmienić losy starcia, musi jak najszybciej powrócić do formy.

GramTV przedstawia:

Za nową odsłonę odpowiada duet Marjorie Liu (scenariusz) i Garry Brown (rysunki). BRZRKR: The Bleeding Tide #1 zadebiutuje 26 listopada, a oprócz podstawowej okładki pojawi się także kilka wariantów autorstwa Khary'ego Randolpha, Rebeki Puebla, Michaela Dialynasa i Giuseppe Camuncoliego. Tym samym, świat BRZRKR Keanu Reevesa dalej rośnie w siłę i eksploruje nowe, nieoczywiste rejony – a część komiksów z tej serii jest już dostępna także na rynku polskim.

Źródło:https://comicbook.com/comics/news/keanu-reeves-brzrkr-makes-unforgettable-return-in-bleeding-tide-first-look-preview-exclusive/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


