Keanu Reeves powraca jako tajemniczy, nieśmiertelny wojownik – w jeszcze brutalniejszej i zaskakującej odsłonie

Warto przypomnieć, że Keanu Reeves swego czasu wydał ciekawy komiks, którego jest też bohaterem. BRZRKR, bo o nim mowa, właśnie doczekał się kolejnej odsłony. Najnowsza komiks BRZRKR: The Bleeding Tide, został zaprezentowany po raz pierwszy w ekskluzywnym materiale ComicBook i pokazuje, że saga nieśmiertelnego wojownika B. zmierza w jeszcze bardziej nietypowym kierunku.

Nowa odsłona komiksu BRZRKR

Tym razem historia przenosi bohatera na pełne morze, gdzie wplątuje się w dramatyczne wydarzenia związane z załogą pirackiego statku. To właśnie oni odnajdują na dnie oceanu przykutą do łańcuchów skrzynię, z której dochodzi niepokojący puls. W środku – choć początkowo trudno w to uwierzyć – znajduje się zmasakrowany B., pozostawiony przy życiu jedynie dzięki swojej nieśmiertelności. Jego wybawcy nie mają jednak czasu na zastanowienie, bo wrogie jednostki szybko zbliżają się ku ich pozycji. Jeśli wojownik ma odmienić losy starcia, musi jak najszybciej powrócić do formy.