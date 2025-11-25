Kontynuacja niespodziewanego hitu Warner Bros. może nadejść w najmniej spodziewanej formie

Po niespodziewanym sukcesie Grzeszników, zarówno tym finansowym, jak i artystycznym, długo mówiło się o ewentualnej kontynuacji. Reżyser jednak zarzekał się, że kręcił Grzeszników z myślą o jednym filmie. Tak się jednak składa, że fani chcący wrócić do tego świata, mogą dostać taką okazję. Twórca rozważa bowiem oryginalny projekt.

Grzesznicy dostaną sequel, ale w formie komiksu

Grzesznicy to western z Michaelem B. Jordanem w podwójnej roli, który w pewnym momencie przeradza się w istny horror. Ryan Coogler, twórca filmu, przyznał, że trwają rozmowy o rozwinięciu uniwersum w nietypowej formie. Reżyser zdradził w podcaście CBR Heroes Journey, że rozważa komiksową kontynuację. Pomysł pojawił się po sugestiach rysowników storyboardów, którzy dostrzegli w filmie naturalny potencjał komiksowy.