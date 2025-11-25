Kontynuacja niespodziewanego hitu Warner Bros. może nadejść w najmniej spodziewanej formie

Po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której komiks “przedłuża” żywot danego filmu.
Po niespodziewanym sukcesie Grzeszników, zarówno tym finansowym, jak i artystycznym, długo mówiło się o ewentualnej kontynuacji. Reżyser jednak zarzekał się, że kręcił Grzeszników z myślą o jednym filmie. Tak się jednak składa, że fani chcący wrócić do tego świata, mogą dostać taką okazję.Twórca rozważa bowiem oryginalny projekt.
Grzesznicy dostaną sequel, ale w formie komiksu
Grzesznicy to western z Michaelem B. Jordanem w podwójnej roli, który w pewnym momencie przeradza się w istny horror. Ryan Coogler, twórca filmu, przyznał, że trwają rozmowy o rozwinięciu uniwersum w nietypowej formie. Reżyser zdradził w podcaście CBR Heroes Journey, że rozważa komiksową kontynuację. Pomysł pojawił się po sugestiach rysowników storyboardów, którzy dostrzegli w filmie naturalny potencjał komiksowy.
Coogler podkreśla, że powrót do Grzeszników w kinie byłby sprzeczny z ideą stworzenia zamkniętej, osobistej historii. Jednak świat wykreowany w filmie jest na tyle bogaty, że mógłby zostać rozwinięty w innych mediach — od komiksu, przez prequel, po spin-offy skupiające się na pobocznych bohaterach.
GramTV przedstawia:
To pytanie już się pojawiło, bez dwóch zdań – przyznał Coogler.
Twórca zauważa, że estetyka filmu przypomina adaptacje kultowych powieści graficznych pokroju Sin City czy Snowpiercera. Dlatego komiks wydaje się naturalnym kierunkiem rozwoju — pozwalającym kontynuować historię bez naruszania filmowej całości. Nie znamy szczegółów ewentualnego komiks na podstawie Grzeszników, bo sam reżyser jeszcze ich nie zna. Ale niewątpliwie, jeśli dane nam będzie wrócić do tej historii, to właśnie w taki sposób.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!