Największy event roku w Pokemon GO dostępny za darmo po raz pierwszy historii

Poznaliśmy szczegóły Pokemon GO Fest 2026.

Nadchodzi jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Pokemon GO, a nowe informacje powodują, że możemy się ekscytować jeszcze bardziej. Niantic oficjalnie potwierdziło, że podczas tegorocznego GO Fest 2026 do gry zawitają dwie legendarne Mega Ewolucje: Mega Mewtwo X oraz Mega Mewtwo Y. Harmonogram Pokemon GO Fest 2026 Pokemon Go Fest 2026 rozpocznie się od edycji stacjonarnych, a zakończy wielkim finałem dla graczy z całego świata: Maj: Tokio (Japonia)

Czerwiec: Chicago (USA) oraz Kopenhaga (Dania)

11–12 lipca: GO Fest Global – wydarzenie dostępne dla każdego trenera na świecie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Niantic wprowadza nową mechanikę dla Pokemonów posiadających dwie różne Mega Ewolucje. Uczestnicy wydarzeń stacjonarnych otrzymają dostęp do Timed Research, które zagwarantuje spotkanie z Mewtwo oraz wybór ścieżki ewolucji w X lub Y. Z kolei gracze Globalni będą musieli zmierzyć się z Mewtwo w nowym typie rajdów – Super Mega Raids. Aby ewoluować swojego Mewtwo, będziemy potrzebować oddzielnej energii: Mega Mewtwo X Energy lub Mega Mewtwo Y Energy. Dobra wiadomość – będzie można ewoluować Mewtwo, które już macie w swojej kolekcji! Nowością jest rozdzielenie Mega Levels. Jeśli Twój Mewtwo często ewoluuje w formę X, jego poziom dla tej formy będzie rósł niezależnie od formy Y. Wczytywanie ramki mediów.

To historyczny moment dla społeczności – po raz pierwszy w historii GO Fest Global będzie całkowicie darmowy dla wszystkich graczy. Każdy trener, który zaloguje się w weekend 11–12 lipca, otrzyma Special Research prowadzący do spotkania z mitycznym Pokemonem Zeraora. Zadebiutują nowe wersje Pikachu w czapkach inspirowanych drużynami Valor, Instinct oraz Mystic. Zainteresowani otrzymają też zwiększoną szansę na Shiny Pokemon oraz specjalne bonusy będą dostępne dla wszystkich bez konieczności kupowania biletu. System podziału energii obejmie również starsze Pokemony. Mega Charizard X i Y otrzymają teraz oddzielne pule energii. Jeśli masz już zapas energii Charizarda, po aktualizacji zostanie on zduplikowany dla obu form. Podobnie sytuacja będzie wyglądać z Mega Raichu X i Y, które zadebiutowały w grze Pokemon Legends: Z-A. Przypomnijmy, że twórcy Pokemon GO ujawnili już majową zawartość, która umili nam przyszły miesiąc oraz szereg letnich eventów.