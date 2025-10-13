„Największy błąd w historii EA” uruchomił falę oszustw w FC 26. Czerwona kartka dla graczy

EA Sports nie pozwala oszukiwać. Gracze, którzy próbowali wykorzystać błąd cenowy w grze FC 26 przy pomocy VPN-ów, zostali ukarani zawieszeniem kont lub zablokowaniem. Ponadto, nielegalne superdrużyny zniknęły z trybów online. Jak do tego doszło?

Oszuści w FC 26 zobaczyli czerwoną kartę

Błąd dotyczył punktów FC, które normalnie kosztują około 1 dolara za 100 punktów. Na indonezyjskich serwerach cena została błędnie ustawiona na 2000 rupii (około 1 dolara), zamiast właściwych 2 milionów. Niektórzy gracze szybko zorientowali się, że przy pomocy VPN mogą kupować zawodników za grosze, budując praktycznie niepokonane drużyny.