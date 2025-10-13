Zaloguj się lub Zarejestruj

„Największy błąd w historii EA” uruchomił falę oszustw w FC 26. Czerwona kartka dla graczy

Jakub Piwoński
2025/10/13 15:30
Poszło o VPN.

EA Sports nie pozwala oszukiwać. Gracze, którzy próbowali wykorzystać błąd cenowy w grze FC 26 przy pomocy VPN-ów, zostali ukarani zawieszeniem kont lub zablokowaniem. Ponadto, nielegalne superdrużyny zniknęły z trybów online. Jak do tego doszło?

FC 26
FC 26

Oszuści w FC 26 zobaczyli czerwoną kartę

Błąd dotyczył punktów FC, które normalnie kosztują około 1 dolara za 100 punktów. Na indonezyjskich serwerach cena została błędnie ustawiona na 2000 rupii (około 1 dolara), zamiast właściwych 2 milionów. Niektórzy gracze szybko zorientowali się, że przy pomocy VPN mogą kupować zawodników za grosze, budując praktycznie niepokonane drużyny.

Fani na Reddicie nazwali to „największym błędem w historii EA”, a reakcja producenta była szybka – konta osób wykorzystujących błąd zostały ukarane, co skutecznie kończy nieuczciwe praktyki. Część społeczności wskazuje jednak, że problem mógł wynikać nie tylko z EA, lecz również z Apple Pay, przez który transakcje nie wyświetlały prawidłowej kwoty rupii. Mimo to EA rozwiązało problem i zablokowało oszustom dostęp do gry.

Warto pamiętać, że VPN w grach nie jest samo w sobie złe – pozwala m.in. zmniejszyć opóźnienia (ping), ominąć blokady regionalne oraz chronić przed atakami DDoS. Wystarczy nie wykorzystywać go do obejścia systemów płatności. Przypominamy też, dlaczego gracze FC 26 obawiają się aktualizacji gry.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/vpn/ea-sports-fc-26-teams

Tagi:

News
EA
EA Sports
oszuści
cheater
oszustwo
FC 26
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
