Największa aktualizacja Starfield wkrótce trafi do graczy. 60 FPS na Xbox Series X i inne ulepszenia

Największa od momentu premiery aktualizacja Starfield trafi do graczy już 15 maja 2024 roku. Fani produkcji otrzymają bardziej szczegółowe mapy powierzchni ze znacznikami, ale też nowe opcje trudności rozgrywki (w tym poziom ekstremalny) obejmujące ustawienia przetrwania oraz walki.

Posiadacze konsol Xbox Series X będą mogli również skorzystać z trybu wydajności. Grę uruchomimy w 60, ale też 40 klatkach na sekundę. W drugim przypadku zalecany jest natomiast telewizor z trybem VRR z częstotliwością odświeżania 120Hz.

Dodatkowo aktualizacja wprowadzi nowe narzędzia do personalizacji statku. Pojawi się również tryb Nowa Gra Plus, który umożliwi rozpoczęcie zabawy od nowa. Deweloperzy zadbali także o kilka poprawek w zakresie Quality of Life, w tym o możliwość oglądania scenek z wybranej perspektywy.

Na koniec przypominamy, że Starfield zadebiutował 6 września 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S.