Starfield otrzyma „kilka naprawdę dobrych aktualizacji” – zapewnia Todd Howard

Todd Howard dodał również, że wokół gry Starfield „dużo się dzieje”. Niestety deweloper nie ujawnił, kiedy dokładnie możemy spodziewać się informacji na temat kolejnych aktualizacji. Warto także pamiętać, że jeszcze w tym roku wspomniana produkcja ma doczekać się również fabularnego rozszerzenia zatytułowanego „Strzaskana przestrzeń”.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.