My mamy 800+. Norwegowie mają darmowe GTA 6

W Polsce na ten przykład mamy sławetne 800+ . Nieco inne podejście do sprawy mają natomiast w Norwegii.

Efektem jest specjalna akcja promocyjna. W związku z tym, że do premiery GTA 6, która wypada 19 listopada, pozostało 9 miesięcy, sklep postanowił powiązać to z 9-miesięcznym okresem ciąży. W jaki sposób? Otóż, jeżeli dana para dorobi się dziecka, które urodzi się dokładnie 19 listopada, to w nagrodę od Komplett otrzyma ona swoją kopię Grand Theft Auto 6 całkowicie za darmo .

Nie da się ukryć, że możliwości “dokładnego wycyrklowania” daty narodzin naszego dziecka są raczej ograniczone. Wobec tego wydaje się, że niewielu będzie potencjalnych szczęśliwców, którym uda się zmieścić w określonym terminie. Niemniej dla samego Komplett jest to przede wszystkim akcja marketingowa gwarantująca szeroki rozgłos, wykraczający daleko poza samą Norwegię.

Pozostaje też pytanie, co w sytuacji, gdyby premiera Grand Theft Auto 6 została przełożona ponownie? Wszak dotychczas już dwukrotnie mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją. Pierwotnie nowe GTA miało ukazać się pod koniec 2025 roku, a potem pod koniec maja roku 2026. W obu wypadkach terminu nie udało się dotrzymać.