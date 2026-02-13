Zaloguj się lub Zarejestruj

My mamy 800+. Norwegowie mają darmowe GTA 6

Maciej Petryszyn
2026/02/13 15:00
0
0

W czasach niżu demograficznego różne instytucje na wszelakie sposoby próbują przekonać społeczeństwo do prokreacji. Z różną skutecznością.

W Polsce na ten przykład mamy sławetne 800+. Nieco inne podejście do sprawy mają natomiast w Norwegii.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Darmowa kopia Grand Theft Auto 6 za urodzenie dziecka

O ile jednak w przypadku naszego kraju mówimy o dodatku od władz państwa, tak u Norwegów sprawa tyczy się inicjatywy jednej z miejscowych sieci sklepów. Komplett, bo o tej marce mowa, postanowiła powiązać kwestię dzietności z nadchodzącą premierą wyczekiwanego przez całą gamingową społeczność Grand Theft Auto 6.

Efektem jest specjalna akcja promocyjna. W związku z tym, że do premiery GTA 6, która wypada 19 listopada, pozostało 9 miesięcy, sklep postanowił powiązać to z 9-miesięcznym okresem ciąży. W jaki sposób? Otóż, jeżeli dana para dorobi się dziecka, które urodzi się dokładnie 19 listopada, to w nagrodę od Komplett otrzyma ona swoją kopię Grand Theft Auto 6 całkowicie za darmo.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Nie da się ukryć, że możliwości “dokładnego wycyrklowania” daty narodzin naszego dziecka są raczej ograniczone. Wobec tego wydaje się, że niewielu będzie potencjalnych szczęśliwców, którym uda się zmieścić w określonym terminie. Niemniej dla samego Komplett jest to przede wszystkim akcja marketingowa gwarantująca szeroki rozgłos, wykraczający daleko poza samą Norwegię.

Pozostaje też pytanie, co w sytuacji, gdyby premiera Grand Theft Auto 6 została przełożona ponownie? Wszak dotychczas już dwukrotnie mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją. Pierwotnie nowe GTA miało ukazać się pod koniec 2025 roku, a potem pod koniec maja roku 2026. W obu wypadkach terminu nie udało się dotrzymać.

Źródło:https://www.ign.com/articles/9-months-away-from-gta-6s-november-release-retailer-cheekily-promises-free-copies-to-anyone-who-gives-birth-on-launch-day

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Norwegia
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112