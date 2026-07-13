Najpotężniejszy kostium Batmana wreszcie trafi do filmu. Jest tylko jeden problem – nigdy nie nosił go Bruce Wayne

Nowa animacja Batman: Knightfall przenosi na ekran jeden z najbardziej kontrowersyjnych rozdziałów w historii Mrocznego Rycerza.

Choć Batman doczekał się na ekranie wielu różnych kostiumów, jeden z najbardziej ekstremalnych przez lata pozostawał wyłącznie domeną komiksów. Zmieni się to wraz z premierą Batman: Knightfall, gdzie zadebiutuje słynny pancerz Azraela – uznawany za jeden z najpotężniejszych kostiumów w historii Mrocznego Rycerza. Właśnie tak Batman zamienił pelerynę na bojowy pancerz Film ma przedstawić klasyczną historię Knightfall, w której Bane doprowadza Bruce'a Wayne'a do skrajnego wyczerpania, wypuszczając z Arkham najgroźniejszych przestępców Gotham. Ostatecznie dochodzi do kultowej sceny złamania kręgosłupa Batmanowi, a jego miejsce zajmuje Jean-Paul Valley, znany lepiej jako Azrael. Nowy Batman szybko dochodzi do wniosku, że klasyczny kostium jest niewystarczający. Projektuje więc własny pancerz, który bardziej przypomina futurystyczną zbroję niż tradycyjny strój superbohatera.

Najbardziej charakterystycznym elementem jest znacznie większa peleryna, pozwalająca na dłuższe szybowanie nad Gotham. Azrael zrezygnował także z części wyposażenia pasa Batmana, zastępując je wysuwanymi hakami ukrytymi w rękawicach, dzięki którym mógł błyskawicznie przemieszcć się między budynkami. Największe zmiany dotyczyły jednak uzbrojenia. Pancerz wyposażono między innymi w miotacz ognia oraz wyrzutnię tysięcy bat-shurikenów zdolnych dosłownie rozszarpywać przeciwników. Sama zbroja oferowała również znacznie wyższy poziom ochrony, skutecznie odbijając pociski.

GramTV przedstawia:

To wszystko stało jednak w całkowitej sprzeczności z zasadami Bruce'a Wayne'a. Azrael nie miał oporów przed stosowaniem śmiercionośnej siły, przez co jego wersja Batmana coraz bardziej oddalała się od ideałów, które przez lata definiowały Mrocznego Rycerza. Nic dziwnego, że komiksowi fani byli wówczas mocno podzieleni. Dla wielu pancerz przypominał bardziej zbroję Iron Mana niż kostium Batmana i symbolizował przesadę komiksów lat 90., pełnych ciężkich pancerzy, ogromnej ilości uzbrojenia i agresywnej stylistyki. Z czasem wokół kostiumu narodziła się jednak wierna grupa fanów, a sam pancerz wielokrotnie powracał w grach z serii Batman: Arkham oraz innych produkcjach DC. Teraz po raz pierwszy jedna z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych wersji Batmana doczekała się pełnoprawnego filmowego debiutu. Data debiutu Batman: Knightfall jeszcze nie jest znana, ale po sieci krąży już zwiastun. Projekt zapowiadany jest jako trylogia.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









