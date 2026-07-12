Po 49 latach kończy się jedna z najdłuższych debat dotyczących Gwiezdnych wojen. Fani jednak się mylili przez cały ten czas?

Nowa produkcja z Gwiezdnych wojen właśnie odwróciła role w słynnym duecie bohaterów.

Han Solo i Chewbacca od niemal pięciu dekad tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii kina. Nowy komiks ze świata Gwiezdnych wojen sugeruje jednak, że fani przez cały ten czas mogli błędnie oceniać, który z bohaterów naprawdę pełnił funkcję lidera. Star Wars: Galaxy’s Edge: Echoes of the Empire – komiks ujawnia, że Han Solo i Chewbacca są równi w swoim duecie Uniwersum Gwiezdnych wojen wypełnione jest niezwykłymi rasami, potężnymi istotami oraz bohaterami dysponującymi zdolnościami, które potrafią zmieniać losy całej galaktyki. Na ich tle Han Solo i Chewbacca mogą wydawać się stosunkowo zwyczajni. Żaden z nich nie posługuje się Mocą, a ich największymi atutami pozostają doświadczenie, odwaga, spryt oraz umiejętność działania w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach.

Nie przeszkodziło im to w odegraniu kluczowej roli w walce z Imperium. Han i Chewbacca pomogli uratować księżniczkę Leię, wsparli Luke’a Skywalkera podczas ataku na Gwiazdę Śmierci, a następnie stali się ważnymi członkami Sojuszu Rebeliantów. Przez lata to właśnie Solo był jednak przedstawiany jako jedna z trzech głównych postaci oryginalnej trylogii, obok Luke’a oraz Lei. Chewbacca pozostawał natomiast jego wiernym towarzyszem i drugim pilotem Sokoła Millennium. Najnowsza historia pokazuje ich relację z zupełnie innej perspektywy. Do zmiany dochodzi w komiksie Star Wars: Galaxy’s Edge: Echoes of the Empire #4. Scenariusz zeszytu przygotował Ethan Sacks, a za ilustracje odpowiadają Jethro Morales i Roi Mercado. Premiera została zaplanowana na 15 lipca 2026 roku. Seria rozgrywa się między innymi na Batuu i przedstawia wydarzenia związane z bohaterami znanymi z filmowej sagi. Jedną z narratorek jest Oga Garra, która opowiada Rey nieznane wcześniej fragmenty historii Luke’a Skywalkera, Lei Organy, Hana Solo oraz Chewbakki. W czwartym zeszycie Oga wspomina wydarzenia, podczas których Han i Chewbacca zostali zdradzeni przez Hondo Ohnakę. Opisując bohaterów, przedstawia Chewbakkę jako centralną postać tej opowieści, natomiast Hana nazywa jego hałąśliwym, ludzkim pomocnikiem.

GramTV przedstawia:

To pozornie niewielkie zdanie całkowicie odwraca tradycyjny sposób postrzegania duetu. Przez 49 lat, licząc od premiery pierwszych Gwiezdnych wojen w 1977 roku, to Chewbacca był najczęściej uznawany za towarzysza Hana. Słowa Ogi Garry sugerują natomiast, że równie dobrze można spojrzeć na ich relację odwrotnie. Choć wypowiedź bohaterki wyraźnie faworyzuje Wookieego, nie jest ona pozbawiona podstaw. Chewbacca był doświadczonym wojownikiem, pilotem i mechanikiem jeszcze przed spotkaniem z Hanem. Dysponował również wiedzą dotyczącą statków kosmicznych oraz ich naprawy, której Solo wielokrotnie potrzebował podczas kolejnych misji. Chewie nigdy nie zachowywał się także jak podporządkowany podwładny. Regularnie podważał decyzje swojego przyjaciela, ostrzegał go przed niebezpieczeństwem, a w niektórych sytuacjach podejmował działania wbrew jego poleceniom. Han ufał jednak jego doświadczeniu i zazwyczaj traktował go jak równorzędnego partnera. Historia Chewbakki wykracza przy tym daleko poza jego znajomość z przemytnikiem. Wookiee uczestniczył w konfliktach rozgrywających się na przestrzeni kilku dekad, współpracował z Jedi, żołnierzami, przemytnikami oraz bojownikami walczącymi o wolność. Jego długie życie pozwoliło mu obserwować wzrost i upadek kolejnych władz oraz połączyć kilka różnych epok historii galaktyki. Han często pełnił funkcję charyzmatycznego rozmówcy, który potrafił negocjować, blefować i zdobywać zaufanie napotkanych osób. Chewbacca zapewniał natomiast techniczne przygotowanie, siłę, doświadczenie oraz niezachwianą lojalność. Ich relacja nigdy nie opierała się więc na prostym podziale na głównego bohatera i pomocnika.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.