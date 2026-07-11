DC idzie w kontrowersje. Szokujący zwrot akcji z nowej produkcji wyciekł do sieci

To mocno zdenerwuje widzów.

Pierwsze odcinki serialu Latarnie trafiły już do części dziennikarzy. W sieci pojawiły się informacje zdradzające kluczowe elementy fabuły, w tym zaskakujący los jednej z najważniejszych postaci DC. Uwaga na ogromne spoilery! Latarnie – pierwszy odcinek mocno wkurzy fanów Do premiery Latarnie pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak szczegóły fabuły produkcji HBO zaczynają przedostawać się do internetu. Cztery pierwsze odcinki miały zostać udostępnione wybranym dziennikarzom przygotowującym większe materiały na temat serialu. Niedługo później w mediach społecznościowych pojawił się wpis opisujący wydarzenia z premierowego epizodu.

Według przecieku historia zostanie przedstawiona w dwóch okresach, obejmujących 2016 oraz 2026 rok. Głównym wątkiem ma być śledztwo prowadzone przez Zielone Latarnie, które próbują odnaleźć Manhunterów. Największe emocje wzbudza jednak informacja dotycząca Hala Jordana, granego przez Kyle’a Chandlera. Akcja rozgrywa się na dwóch liniach czasowych, w 2016 i 2026 roku. Główny wątek przedstawia Latarnie poszukujące Manhunterów. Hal Jordan ginie pod koniec pierwszego odcinka. Doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone przez HBO ani DC Studios. Moderatorzy społeczności, w której opublikowano przeciek, mieli jednak potwierdzić wiarygodność autora, a niektóre wpisy powielające spoiler zostały usunięte z platformy X. Nadal należy więc traktować te informacje jako nieoficjalne, choć reakcje właścicieli praw mogą sugerować, że ujawnione szczegóły nie są całkowicie przypadkowe. Śmierć Hala Jordana już w pierwszym epizodzie byłaby wyjątkowo odważną decyzją. Nie musi jednak oznaczać, że Kyle Chandler pojawi się wyłącznie na początku sezonu. Dzięki wykorzystaniu dwóch okresów twórcy mogliby kontynuować historię bohatera w wydarzeniach rozgrywających się w 2016 roku, jednocześnie pokazując konsekwencje jego losu dziesięć lat później.

GramTV przedstawia:

Pierścień Jordana miałby ostatecznie trafić do Johna Stewarta, w którego wciela się Aaron Pierre. Postać została również powiązana z przygotowywanym przez Jamesa Gunna filmem Man of Tomorrow, co może wskazywać, że to właśnie Stewart stanie się jednym z najważniejszych przedstawicieli Korpusu Zielonych Latarni w rozwijanym uniwersum DC. Pierwsze opinie na temat czterech udostępnionych odcinków mają być przeważnie pozytywne. Jeff Sneider przekazał, że najsłabsza reakcja, z jaką się spotkał, określała serial jako po prostu przyzwoity. Pozostałe komentarze miały być znacznie bardziej entuzjastyczne. Serial Latarnie przedstawi historię początkującego Johna Stewarta oraz doświadczonego Hala Jordana. Bohaterowie zostaną wciągnięci w mroczne śledztwo związane z morderstwem popełnionym w samym sercu Stanów Zjednoczonych. Oficjalny opis potwierdza, że produkcja połączy elementy kryminału z kosmiczną mitologią Zielonych Latarni. Scenariusz pilota przygotowali Chris Mundy, Damon Lindelof i Tom King. Mundy odpowiada również za prowadzenie całego serialu. Dwa pierwsze odcinki wyreżyserował James Hawes, natomiast przy kolejnych pracowali Stephen Williams, Geeta Vasant Patel oraz Alik Sakharov. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także James Gunn, Peter Safran i Ron Schmidt. W obsadzie znaleźli się: Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson oraz Jasmine Cephas Jones. Przypomnijmy, że premierę Latarni wyznaczono na 17 sierpnia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.