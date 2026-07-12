35 lat oczekiwania dobiegło końca. Zapomniane science fiction doczekało się oficjalnej kontynuacji

Słynna niegdyś seria wreszcie otrzymała nową produkcję.

Cliff Secord i Betty Page ponownie stają do walki z nazistami. Bohaterowie filmu Człowiek rakieta powracają w komiksie The Rocketeer: Infiltrator, którego pierwszy zeszyt jest już dostępny. The Rocketeer: Infiltrator – zadebiutowała kontynuacja zapomnianego science fiction Człowiek rakieta Od premiery filmu Człowiek rakieta w reżyserii Joego Johnstona minęło 35 lat. Chociaż produkcja Disneya nie doczekała się kinowej kontynuacji, historia pilota korzystającego z eksperymentalnego plecaka rakietowego nadal rozwijana jest na kartach komiksów. Najnowszym rozdziałem przygód bohatera jest czteroczęściowa miniseria The Rocketeer: Infiltrator, wydawana przez IDW Publishing.

Za scenariusz odpowiada Gabriel Hardman, znany między innymi z Green Lantern: Earth One. Warstwę graficzną przygotował natomiast Dean Kotz, który wcześniej pracował przy serii James Bond: Origin. Twórcy zabierają Cliffa Secorda oraz Betty Page na kolejną misję rozgrywającą się w okresie II wojny światowej. Cliff i Betty muszą przedostać się na teren produkcji filmowej przygotowywanej przez nazistów. Ich zadaniem jest sabotowanie przedsięwzięcia w taki sposób, aby nikt nie odkrył ich prawdziwych zamiarów. Bohaterowie zmuszeni są więc działać ostrożniej niż podczas swoich typowych przygód, w których problemy często rozwiązywały efektowne loty oraz bezpośrednie starcia z przeciwnikami. Pierwszy zeszyt koncentruje się na sposobach infiltracji wykorzystywanych przez parę. Początkowy plan szybko zaczyna się komplikować, a Cliff i Betty muszą na bieżąco reagować na kolejne zagrożenia. Historia kończy się wydarzeniem, które ma wpłynąć na dalszy przebieg misji oraz zmusić bohaterów do zmiany obranej strategii.

GramTV przedstawia:

The Rocketeer: Infiltrator łączy akcję, humor oraz charakterystyczny przepych kina i opowieści przygodowych z lat 30. XX wieku. Komiks wyróżnia się jednak bardziej realistyczną oprawą wizualną. Styl Deana Kotza sprawia, że szpiegowska operacja wydaje się mocniej osadzona w rzeczywistości niż wiele wcześniejszych historii z udziałem Rocketeera. Cliff nadal korzysta ze swoich retrofuturystycznych gadżetów, ale równie istotne stają się jego pomysłowość, umiejętność improwizacji oraz taktyczne podejście do problemów. Postać Rocketeera została stworzona przez Dave’a Stevensa i zdobyła szczególną popularność w latach 80. oraz na początku lat 90. ubiegłego wieku. Autor inspirował się przygodowymi serialami, estetyką pin-up oraz amerykańską kulturą lat 30. Ze względu na niezwykle drobiazgowe podejście Stevensa kolejne komiksy ukazywały się nieregularnie, dlatego każda nowa publikacja była dla czytelników ważnym wydarzeniem. Film Joego Johnstona z 1991 roku nie odniósł oczekiwanego sukcesu finansowego, lecz z czasem zyskał status produkcji kultowej, choć zapomnianej. Reżyser postawił na wierność materiałowi źródłowemu, praktyczne efekty, widowiskową akcję oraz wyraziste realia historyczne. Podobne rozwiązania stały się później fundamentem wielu popularnych ekranizacji komiksów. Sam Johnston wykorzystał część tych doświadczeń podczas pracy nad filmem Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie. Pierwszy zeszyt miniserii The Rocketeer: Infiltrator jest już dostępny w ofercie IDW Publishing.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.