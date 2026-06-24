Tak brutalnego Człowieka Nietoperza nie widzieliśmy od dawna. Jest zwiastun Batman: Knightfall

Batman to obok Supermana prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych superbohaterów na świecie. Fanów Człowieka Nietoperza ucieszy więc z pewnością kolejna produkcja z jego udziałem.
Ale będzie to też produkcja odmienna od tych, które widzimy od lat. Będzie bardziej mrocznie i bardziej brutalnie.
Animowana adaptacja legendarnego komiksu z Batmanem
Otrzymaliśmy pierwszy zwiastun zapowiedzianego już pod koniec minionego roku Batman: Knightfall. W tym wypadku mowa o trylogii filmów animowanych, które, w przeciwieństwie do ostatnich aktorskich filmów z Batmanem otrzymały kategorię nie PG-13, a R – a więc wyłącznie dla dorosłych. Jest tak nie bez powodu, bo wspomniana produkcja wytwórni Warner Bros. EntertainmentWarner Bros. Entertainment to wierna adaptacja legendarnej trylogii komiksowej serii o tej samej nazwie, która ukazywała się na przełomie 1993 i 1994 roku. To tam po raz pierwszy pojawił się potężny Bane, dziś uważany już za jednego z klasycznych przeciwników Mrocznego Rycerza.
Jak się okazuje, twórca animowanego Batman: Knightfall, Jeff Wamester, chce uciec od tego, jak Bane był pokazywany w mainstreamowych produkcjach dotychczas. W tym wypadku mamy otrzymać brutalnego, zdolnego do wszystkiego superzłoczyńcę, którzy za sprawą wspomnianej kategorii wiekowej R będzie mógł pokazać pełnię zła, które w nim drzemie. Nie bez znaczenia jest tutaj udział Studio Mir, które już przy okazji Devil May Cry dla Netflixa pokazało, że świetnie radzi sobie z przenoszeniem rzezi do świata animowanego. W rozpoczynającym trylogię Batman: Knightfall – Część 1: Knightfall powinno być więc podobnie.
Na oficjalnej stronie Warner Bros. znajdziemy opis produkcji, który brzmi następująco:
Azyl Arkham został zniszczony, a wszyscy jego więźniowie wypuszczeni na ulice Gotham City. Podczas gdy Batman ściga się z czasem, by schwytać niektórych ze swoich największych wrogów, zostaje zepchnięty do granic wytrzymałości fizycznej i psychicznej, a następnie zmuszony do ostatecznej konfrontacji z nowym zagrożeniem: człowiekiem zwanym Bane!
Oparte na kultowym wydarzeniu z komiksów DC, Batman: Knightfall – Część 1: Knightfall opowiada historię złamania Nietoperza.
GramTV przedstawia:
Data premiery Batman: Knightfall – Część 1: Knightfall pozostaje na ten moment nieznana, chociaż samo WB zapewnia, iż dojdzie do niej wkrótce. Warto też wspomnieć, że to dopiero pierwszy film z pełnej trylogii Batman: Knightfall – chociaż wspomniany wcześniej trailer skupiony jest na pierwszej produkcji, znajdziemy w nim również urywki z dwóch kolejnych.
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