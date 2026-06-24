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Tak brutalnego Człowieka Nietoperza nie widzieliśmy od dawna. Jest zwiastun Batman: Knightfall

Maciej Petryszyn
2026/06/24 12:20
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Batman to obok Supermana prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych superbohaterów na świecie. Fanów Człowieka Nietoperza ucieszy więc z pewnością kolejna produkcja z jego udziałem.

Ale będzie to też produkcja odmienna od tych, które widzimy od lat. Będzie bardziej mrocznie i bardziej brutalnie.

Batman: Knightfall
Batman: Knightfall

Animowana adaptacja legendarnego komiksu z Batmanem

Otrzymaliśmy pierwszy zwiastun zapowiedzianego już pod koniec minionego roku Batman: Knightfall. W tym wypadku mowa o trylogii filmów animowanych, które, w przeciwieństwie do ostatnich aktorskich filmów z Batmanem otrzymały kategorię nie PG-13, a R – a więc wyłącznie dla dorosłych. Jest tak nie bez powodu, bo wspomniana produkcja wytwórni Warner Bros. EntertainmentWarner Bros. Entertainment to wierna adaptacja legendarnej trylogii komiksowej serii o tej samej nazwie, która ukazywała się na przełomie 1993 i 1994 roku. To tam po raz pierwszy pojawił się potężny Bane, dziś uważany już za jednego z klasycznych przeciwników Mrocznego Rycerza.

Jak się okazuje, twórca animowanego Batman: Knightfall, Jeff Wamester, chce uciec od tego, jak Bane był pokazywany w mainstreamowych produkcjach dotychczas. W tym wypadku mamy otrzymać brutalnego, zdolnego do wszystkiego superzłoczyńcę, którzy za sprawą wspomnianej kategorii wiekowej R będzie mógł pokazać pełnię zła, które w nim drzemie. Nie bez znaczenia jest tutaj udział Studio Mir, które już przy okazji Devil May Cry dla Netflixa pokazało, że świetnie radzi sobie z przenoszeniem rzezi do świata animowanego. W rozpoczynającym trylogię Batman: Knightfall – Część 1: Knightfall powinno być więc podobnie.

Na oficjalnej stronie Warner Bros. znajdziemy opis produkcji, który brzmi następująco:

Azyl Arkham został zniszczony, a wszyscy jego więźniowie wypuszczeni na ulice Gotham City. Podczas gdy Batman ściga się z czasem, by schwytać niektórych ze swoich największych wrogów, zostaje zepchnięty do granic wytrzymałości fizycznej i psychicznej, a następnie zmuszony do ostatecznej konfrontacji z nowym zagrożeniem: człowiekiem zwanym Bane!

Oparte na kultowym wydarzeniu z komiksów DC, Batman: Knightfall – Część 1: Knightfall opowiada historię złamania Nietoperza.

GramTV przedstawia:

Data premiery Batman: Knightfall – Część 1: Knightfall pozostaje na ten moment nieznana, chociaż samo WB zapewnia, iż dojdzie do niej wkrótce. Warto też wspomnieć, że to dopiero pierwszy film z pełnej trylogii Batman: Knightfall – chociaż wspomniany wcześniej trailer skupiony jest na pierwszej produkcji, znajdziemy w nim również urywki z dwóch kolejnych.

Źródło:https://www.polygon.com/batman-knightfall-trilogy-r-rated/

Tagi:

Popkultura
zwiastun
Batman
film animowany
Bane
Warner Bros.
trylogia
Studio Mir
Jeff Wamester
Batman: Knightfall
Warner Bros. Entertainment
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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