Tak brutalnego Człowieka Nietoperza nie widzieliśmy od dawna. Jest zwiastun Batman: Knightfall

Batman to obok Supermana prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych superbohaterów na świecie. Fanów Człowieka Nietoperza ucieszy więc z pewnością kolejna produkcja z jego udziałem.

Ale będzie to też produkcja odmienna od tych, które widzimy od lat. Będzie bardziej mrocznie i bardziej brutalnie.

Animowana adaptacja legendarnego komiksu z Batmanem

Otrzymaliśmy pierwszy zwiastun zapowiedzianego już pod koniec minionego roku Batman: Knightfall. W tym wypadku mowa o trylogii filmów animowanych, które, w przeciwieństwie do ostatnich aktorskich filmów z Batmanem otrzymały kategorię nie PG-13, a R – a więc wyłącznie dla dorosłych. Jest tak nie bez powodu, bo wspomniana produkcja wytwórni Warner Bros. EntertainmentWarner Bros. Entertainment to wierna adaptacja legendarnej trylogii komiksowej serii o tej samej nazwie, która ukazywała się na przełomie 1993 i 1994 roku. To tam po raz pierwszy pojawił się potężny Bane, dziś uważany już za jednego z klasycznych przeciwników Mrocznego Rycerza.