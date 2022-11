Twitter otrzyma płatną wersję. Elon Musk wprowadzi abonament na całym świecie

Oferta ma być dostosowana do każdego z krajów z osobna, więc niewykluczone, że w Polsce zapłacimy zaledwie kilka złotych za dostęp do płatnej wersji serwisu. Twitter Blue będzie oferował nie tylko zweryfikowane konto, które będzie wyróżniało się na tle „zwykłych użytkowników”, ale także priorytet w odpowiedziach, wzmiankach i wyszukiwanych, co ma stanowić niezbędny krok do pokonania oszustw i spamu. Dodatkowo użytkownicy otrzymają możliwość zamieszczanych dłuższych materiałów audio i wideo, a także o połowę mniej wyświetlanych reklam.

