Najnowszy Postal za darmo na Steam. Gracze zachwyceni primaaprilisowym żartem

Tradycyjnie w pierwszy dzień kwietnia mogliśmy pośmiać się z najróżniejszych żartów, w tym tych przygotowanych przez twórców gier. Jeszcze w weekend informowaliśmy o darmowej grze o Sonicu, a swój primaaprilisowy kawał przygotowało również studio Running With Scissors, które w modelu free-to-play udostępniło nową część Postala. W przeciwieństwie do poprzedniej dużej odsłony serii, która została okrzyknięta najgorszą grą 2022 roku, ta część wzbudza sama pozytywne reakcje wśród graczy.

Poostall Royale za darmo na Steam

Chociaż Poostall Royale powstał jako żart, to jest to w pełni grywalna produkcja, która jest prostą strzelankę w rzucie izometrycznym. Gra z gatunku shoot 'em up oferuje kilka zróżnicowanych aren, a także broni, z której będziemy strzelać do atakujących nas przeciwników. Chociaż tytuł został bez żadnych zapowiedzi udostępniony całkowicie za darmo, to twórcy z RWS C Team zamierzają grę rozbudować o kolejne misje, lokacje i oczywiście broń.