Darmowa gra na Steamie. SEGA uśmierca Sonica w The Murder of Sonic the Hedgehog

Jeśli lubicie Prima Aprilis i wszelkiego rodzaju żarty, jakie wówczas deweloperzy oraz wydawcy publikują w sieci, mamy dla Was coś niezwykłego. SEGA postanowiła bowiem przygotować niespodziankę w postaci całkowicie darmowej (i całkowicie realnej!) gry pod tytułem The Murder of Sonic the Hedgehog. Jak nietrudno się domyślić, tym razem… Sonic nie żyje.

Sonic nie żyje?! SEGA przygotowała niespodziankę na Prima Aprilis

Zainteresowani mogą znaleźć produkcję na platformie Steam pod tym adresem. Jest to tytuł typu visual novel, więc może nie przypaść każdemu do gustu. Niemniej jednak, warto sprawdzić – w końcu jest za darmo!