Po 49 latach kultowe science fiction doczeka się ukrytej kontynuacji? Nadchodzący film może mieć więcej wspólnego z tym dziełem, niż się wydaje

To byłoby prawdziwe marketingowe mistrzostwo.

Wokół najnowszego projektu Stevena Spielberga narasta coraz więcej spekulacji i fanowskich teorii. Film Dzień objawienia oficjalnie nie jest zapowiadany jako kontynuacja żadnej wcześniejszej produkcji, jednak kolejne wypowiedzi twórców i aktorów sugerują, że może chodzić o coś więcej niż zupełnie nową historię. Dzień objawienia to tak naprawdę kontynuacji hitu science fiction znanego jako Bliskie spotkania trzeciego stopnia W rozmowie z agencją AP aktor Josh O’Connor wskazał, że ogromną inspiracją dla Dnia objawienia pozostaje Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Co istotne, nowy film ma nie tylko nawiązywać do klasyka z 1977 roku, lecz także rozwijać jego idee i odpowiadać na pytania, które pozostały w nim bez jednoznacznej odpowiedzi.

Podobny trop potwierdzają wypowiedzi aktorów zaangażowanych w projekt. Zarówno O’Connor, jak i Emily Blunt sugerują, że fabuła nowego filmu science fiction zagłębi się w temat kontaktu ludzkości z obcą cywilizacją, oferując bardziej bezpośrednie i wyjaśniające spojrzenie na zagadnienia, które w klasycznym filmie Spielberga pozostawiono w sferze tajemnicy. To właśnie te deklaracje rozpaliły internetowe teorie, według których Dzień objawienia może być ukrytą kontynuacją Bliskich spotkań trzeciego stopnia. Dodatkowym paliwem dla takich spekulacji są materiały promocyjne, w których dostrzeżono wizualne nawiązania do oryginału, w tym projekty statków kosmicznych przypominające te znane z filmu z lat siedemdziesiątych. Pojawiają się więc pytania o wspólne uniwersum lub przynajmniej fabularną ciągłość.

Sam Spielberg nie studzi emocji. Podczas CinemaCon reżyser przyznał, że kampania marketingowa celowo ukrywa znaczną część historii. Jak ujawnił, w żadnym zwiastunie ani zapowiedzi nie pokazano fragmentów trzeciego aktu, ponieważ finał ma zaskoczyć widzów bez wcześniejszych podpowiedzi. Niedawno zaprezentowano nowe zdjęcie z filmu, które prezentuje obcego. Choć nie jest on wyraźny na przedstawionym ujęciu, to pozwala zapoznać się z kierunkiem artystycznym kosmitów w nowym filmie Spielberga. W filmie występują: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes. Za scenariusz odpowiada wieloletni współpracownik Spielberga, David Koepp, znany między innymi z pracy przy Parku Jurajskim. Przypomnijmy, że datę premiery Dnia objawienia wyznaczono na 12 czerwca bieżącego roku.

