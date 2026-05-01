Godzilla i Kong 2 znów wycieka. W filmie zobaczymy „burzę potworów” i nowego przeciwnika

Do sieci trafił opis fabuły nowego filmu z MonsterVerse

Godzilla x Kong: Supernova to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2027 roku, a teraz do sieci trafiły nowe przecieki dotyczące fabuły filmu. Nowe informacje pochodzą z opisu przygotowanego na potrzeby China Licensing Expo.

Godzilla x Kong: Supernova – fani mogą przygotować się na prawdziwą burzę potworów

Choć szczegóły pozostają skąpe, zapowiedź sugeruje rozwinięcie relacji między ludźmi a Tytanami, a także nadejście katastrofy określanej jako burza potworów o globalnej skali. Kluczowym elementem historii ma być kolejny konflikt Godzilli i Konga, który ponownie zachwieje równowagą świata.