Godzilla i Kong 2 znów wycieka. W filmie zobaczymy „burzę potworów” i nowego przeciwnika

Do sieci trafił opis fabuły nowego filmu z MonsterVerse
Godzilla x Kong: Supernova to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2027 roku, a teraz do sieci trafiły nowe przecieki dotyczące fabuły filmu. Nowe informacje pochodzą z opisu przygotowanego na potrzeby China Licensing Expo.
Godzilla x Kong: Supernova – fani mogą przygotować się na prawdziwą burzę potworów
Choć szczegóły pozostają skąpe, zapowiedź sugeruje rozwinięcie relacji między ludźmi a Tytanami, a także nadejście katastrofy określanej jako burza potworów o globalnej skali. Kluczowym elementem historii ma być kolejny konflikt Godzilli i Konga, który ponownie zachwieje równowagą świata.
Jako szósta część serii filmowej MonsterVerse, ten film zagłębi się jeszcze bardziej w delikatną relację współistnienia i zaufania między ludźmi a prehistorycznymi gigantami.
Tymczasem wywołana przez epickie starcie Godzilli i Konga burza potworów o skali wstrząsającej Ziemią ponownie przetoczy się przez wielki ekran.
Seria MonsterVerse od momentu premiery filmu Godzilla z 2014 roku, za który odpowiadał Gareth Edwards, zarobiła już ponad 2,5 miliarda dolarów na całym świecie. Tym razem za kamerą stanie Grant Sputore, twórca filmu Jestem matką, który pracuje na scenariuszu autorstwa Dave’a Callahama, znanego z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Choć szczegóły fabularne wciąż są pilnie strzeżone, wiadomo, że Godzilla i Kong zmierzą się z nowym, katastroficznym zagrożeniem mogącym doprowadzić do końca świata.
W obsadzie znaleźli się: Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam Carey, Sam Neill oraz Dan Stevens, który powróci jako weterynarz Trapper Beasley.
Przypomnijmy, że premiera Godzilla x Kong: Supernova zaplanowana jest na 26 marca 2027 roku.
