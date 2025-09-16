Najnowszy film Marvela z datą premiery na VOD. Produkcja za chwilę do obejrzenia w domu

Marvel Studios ogłosiło datę premiery najnowszego widowiska o superbohaterach, które oficjalnie wprowadza Fantastyczną Czwórkę do MCU. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zakończyła swój kinowy pobyt z wynikiem przekraczającym 518 milionów dolarów wpływów z całego świata. Teraz produkcja będzie mogła zarobić dla Disneya jeszcze więcej pieniędzy na rynku VOD.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – data premiery na VOD w Ameryce

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Entertainment Weekly, film będzie dostępny w wersji cyfrowej do zakupu i wypożyczenia już 23 września. Niedługo później, 14 października, trafi do sprzedaży w edycjach 4K Ultra HD, Blu-ray oraz DVD, umożliwiając fanom ponowne spotkanie z nową wersją legendarnej drużyny superbohaterów w domowym zaciszu. Obecnie daty pojawienia się filmu na polskim rynku nie zostały potwierdzone.