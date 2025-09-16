Najnowszy film Marvela z datą premiery na VOD. Produkcja za chwilę do obejrzenia w domu

Tym samym debiut filmu na Disney+ jest coraz bliżej.
Marvel Studios ogłosiło datę premiery najnowszego widowiska o superbohaterach, które oficjalnie wprowadza Fantastyczną Czwórkę do MCU. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zakończyła swój kinowy pobyt z wynikiem przekraczającym 518 milionów dolarów wpływów z całego świata. Teraz produkcja będzie mogła zarobić dla Disneya jeszcze więcej pieniędzy na rynku VOD.
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – data premiery na VOD w Ameryce
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Entertainment Weekly, film będzie dostępny w wersji cyfrowej do zakupu i wypożyczenia już 23 września. Niedługo później, 14 października, trafi do sprzedaży w edycjach 4K Ultra HD, Blu-ray oraz DVD, umożliwiając fanom ponowne spotkanie z nową wersją legendarnej drużyny superbohaterów w domowym zaciszu. Obecnie daty pojawienia się filmu na polskim rynku nie zostały potwierdzone.
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zarobiło w Ameryce 272,4 mylona dolarów oraz 246,367 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 518,8 mln dolarów, co czyni z filmu Marvela dziewiąty najlepiej zarabiający tegoroczny tytuł w kinach.
Akcja rozgrywa się w tętniącym życiem retrofuturystycznym świecie inspirowanym latami 60. XX wieku. Fantastyczna Czwórka przedstawi Pierwszą rodzinę Marvela – Reeda Richardsa/Pana Fantastycznego (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby), Johnny’ego Storm/Ludzką Pochodnie (Joseph Quinn) i Ben Grimm/Coś (Ebon Moss-Bachrach) w obliczu najtrudniejszego wyzwania, z jakim przyjdzie im się zmierzyć. Zmuszeni do zrównoważenia swojej roli bohaterów z siłą rodzinnej więzi, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym bogiem z kosmosu zwanym Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym Heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner).
Reżyserem filmu jest Matt Shakman. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Paul Walter Hauser oraz Ralph Ineson.
