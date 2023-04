Najnowszy film Martina Scorsese nie będzie trwał 4 godzin. Poznaliśmy oficjalny czas trwania

Radosław Krajewski

Niektórzy widzowie są rozczarowani.

Jedną z największych atrakcji tegorocznego festiwalu w Cannes będzie światowa premiera Killers of the Flowe Moon, czyli najnowszej produkcji Martina Scorsese. Długo zastanawiano się, ile będzie trwał najnowsza produkcja reżysera Taksówkarza i Chłopców z Ferajny. Pojawiały się nawet doniesienia, że metraż może wynieść nawet 4 godziny. Okazuje się jednak, że film będzie krótszy od wydanego w 2019 roku Irlandczyka. Killers of the Flower Moon – czas trwania Killers of the Flower Moon będzie trwał 3 godziny i 26 minut, czyli o 4 minuty mniej niż wspomniany Irlandczyk. Niektórzy fani twórczości Martina Scorsese liczyli na naprawdę długi seans, a już na pewno dłuższy film niż poprzednie dzieło reżysera, nakręcone dla Netflixa. Mimo to prawie trzyipółgodzinny metraż wciąż robi wrażenie.

Przypomnijmy, że Killers of the Flower Moon to ekranizacja powieści napisana przez Davida Granna, której akcja rozgrywa się w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Był to okres panowania terroru, czego rezultatem było utworzenie FBI.

