Najnowsze Saints Row i dwa inne tytuły udostępnione za darmo

Jeśli jeszcze nie macie planów na weekend, to śpieszymy z ciekawą propozycją. Rusza kolejna odsłona Xbox Free Play Days, w ramach której możecie sprawdzić kilka gier zupełnie za darmo. Wystarczy, że jesteście subskrybentami Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Live Gold.

Styczniowa edycja Xbox Free Play Days

Xbox Free Play Days potrwa do 8 stycznia, a w ramach tej edycji możecie sprawdzić takie tytuły jak: Saints Row, Cricket 22 i For the King. Oczywiście największym hitem tego zestawiania jest najnowsza część słynnej serii akcyjniaków. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat ubiegłorocznej odsłony Saints Row, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.



Od siebie dodam tylko, że For the King to całkiem przyjemna produkcja niezależna, która z pewnością zasługuje na Waszą uwagę. Ciekawa propozycja dla miłośników gatunku roguelike.