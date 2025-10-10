Nowy serial Marvela w pierwszym zwiastunie. To będzie coś zupełnie świeżego dla MCU

Powstający już od kilku lat Wonder Man w końcu ujrzy światło dziennie, ale nie w tym roku, ale dopiero w styczniu. Aby podgrzać atmosferę przed wielką premierą studio udostępniło pierwszy oficjalny zwiastun Wonder Mana. Wideo skupia się na wywiadzie z reżyserem fikcyjnego filmu Wonder Man, który przygotowuje remake kultowej produkcji sciencie fiction sprzed wielu lat. Dopiero na końcu możemy zobaczyć głównego bohatera, który liczy na otrzymanie upragnionej roli. Tym samym Marvel będzie miał okazję, aby w serialu skomentować swoje własne uniwersum i zaprezentować je w krzywym zwierciadle. Zwiastun Wonder Mana zobaczycie poniżej.

Wonder Man – pierwszy zwiastun nowego serialu Marvela

Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Oznacza to, że widzowie mogą oczekiwać inteligentnego humoru. Niestety szczegóły fabuły wciąż nie są znane.