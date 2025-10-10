Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy serial Marvela w pierwszym zwiastunie. To będzie coś zupełnie świeżego dla MCU

Radosław Krajewski
2025/10/10 18:25
Studio zaprezentowało pierwszy materiał z oczekiwanego serialu.

Powstający już od kilku lat Wonder Man w końcu ujrzy światło dziennie, ale nie w tym roku, ale dopiero w styczniu. Aby podgrzać atmosferę przed wielką premierą studio udostępniło pierwszy oficjalny zwiastun Wonder Mana. Wideo skupia się na wywiadzie z reżyserem fikcyjnego filmu Wonder Man, który przygotowuje remake kultowej produkcji sciencie fiction sprzed wielu lat. Dopiero na końcu możemy zobaczyć głównego bohatera, który liczy na otrzymanie upragnionej roli. Tym samym Marvel będzie miał okazję, aby w serialu skomentować swoje własne uniwersum i zaprezentować je w krzywym zwierciadle. Zwiastun Wonder Mana zobaczycie poniżej.

Wonder Man
Wonder Man

Wonder Man – pierwszy zwiastun nowego serialu Marvela

Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Oznacza to, że widzowie mogą oczekiwać inteligentnego humoru. Niestety szczegóły fabuły wciąż nie są znane.

W głównej roli zobaczymy Yahyę Abdul-Mateena II, który wcieli się w Simona Williamsa, znanego jako Wonder Man. W obsadzie znalazł się również Demetrius Grosse jako Eric Williams, czyli Grim Reaper, brat głównego bohatera. Powróci także Sir Ben Kingsley, ponownie wcielając się w Trevora Slattery’ego, znanego z wcześniejszych filmów Marvela. Wśród nowych twarzy pojawi się Byron Bowers w jeszcze nieujawnionej roli. Plotki sugerują także gościnne występu Eda Harrisa, Boba Odenkirka i Courtney Cox, choć oficjalnie potwierdzono jedynie udział Harrisa, który sportretuje Neala Saroyana, agenta Simona.

GramTV przedstawia:

Reżyserią kilku odcinków zajęła się Stella Meghie, znana z filmu The Photograph. Destin Daniel Cretton, który wyreżyseruje także Spider-Mana 4, odpowiada za dwa pierwsze odcinki i jest jednym z twórców scenariusza.

Niestety Marvel wciąż nie ujawnił dokładnej daty premiery Wonder Mana. Wiadomo jedynie, że serial zadebiutuje na Disney+ w styczniu 2026 roku.

