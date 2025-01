Najlepszy serial science fiction od Apple TV+ powraca z drugim sezonem. Recenzje są perfekcyjne

To prostackie krytykować kogoś za to, że próbuje osiągnąć tyle, ile próbuje osiągnąć ten sezon Rozdzielenia, ale szala jest na tyle zachwiana, że ​​zbyt często zadawałem sobie pytanie, dlaczego powinno mnie to obchodzić – uczucie, którego nigdy nie doświadczyłem w pierwszym sezonie. Jest to także serial, który jest trochę zbyt zakochany w swoich ciążących pauzach, wzywając świadomość do swoich „ciężkich pomysłów”, zamiast wplatać je w tkankę serialu - RogerEbert.com.