Najlepszy serial science fiction Netflixa ze zwiastunem nowego sezonu. Ujawniono tytuły i szczegóły odcinków

Reżyserem pierwszego odcinka zatytułowanego “Can’t Stop” jest David Fincher. Będzie to wariacja dotycząca występu Red Hot Chili Peppers z 2003 roku na zamku Slane, gdzie Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith i John Frusciante zostali odtworzeni jako marionetki.

Już w przyszłym miesiącu doczekamy się premiery długo oczekiwanego czwartego sezonu Miłość, śmierć i roboty. Przed dwoma tygodniami do sieci trafiła pierwsza zapowiedź nowych odcinków, a teraz Netflix opublikował pełny zwiastun produkcji science fiction od Tima Millera. N owy sezon będzie liczył dziesięć odcinków i oprócz świeżego trailera ujawniono także szczegóły nadchodzących epizodów.

Kot o imieniu Sanchez planuje dominację nad światem, wspierany przez nowego robota-lokaja (głos: John Oliver), który potrafi włamać się do internetu.

THE OTHER LARGE THING

Powrót do cyberpunkowego świata z odcinka „Swarm” (3 sezon), stworzonego przez Bruce’a Sterlinga. Na odległej asteroidzie mechanik przeżywający żałobę dostaje nowego towarzysza i szansę na zemstę na zabójcy swojego męża.

CLOSE ENCOUNTERS OF THE MINI KIND

Nietypowa interpretacja legendarnego występu Red Hot Chili Peppers z 2003 roku na zamku Slane w Irlandii, gdzie członkowie zespołu — Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith i John Frusciante — zostają przedstawieni jako marionetki. Reżyseria: David Fincher, który zasłynął w latach 80. i 90. jako twórca teledysków, zanim przeszedł do filmów fabularnych.

GOLGOTHA

Aktorski epizod w: sumienny pastor (Rhys Darby) spotyka wysłannika obcej rasy, który wierzy, że ich mesjasz odrodził się na Ziemi… jako delfin. Tak, Jezus-delfin.

Reżyseria: Tim Miller

Scenariusz: Joe Abercrombie, na podstawie opowiadania Dave’a Hutchinsona

Studio VFX: Luma Pictures

Obsada: Rhys Darby, Moe Daniels, Graham McTavish, Phil Morris, Michelle Lukes, Matthew Waterson

THE SCREAMING OF THE TYRANNOSAUR

Na stacji kosmicznej wokół Jowisza arystokraci oglądają walki mutantów na dinozaurach. Brutalna opowieść o przemocy i emocjach.

Reżyseria i scenariusz: Tim Miller, na podstawie opowiadania Stanta Litore

Studio animacji: Blur Studio

Obsada głosowa: MrBeast, Bai Ling

HOW ZEKE GOT RELIGION

Podczas II wojny światowej bombowiec ma nietypową misję — zniszczyć kościół, zanim naziści przywołają pradawne zło.

Reżyseria: Diego Porral

Scenariusz: J.T. Petty, na podstawie opowiadania Johna McNichola

Studio animacji: Titmouse

Obsada głosowa: Keston John, Braden Lynch, Roger Craig Smith, Gary Furlong, Bruce Thomas, Andrew Morgado, Scott Whyte

SMART APPLIANCES, STUPID OWNERS

Od wściekłej szczoteczki do zbyt zapracowanego prysznica — urządzenia domowe opowiadają o swoich absurdalnych właścicielach.

Reżyseria: Patrick Osborne

Scenariusz: John Scalzi

Studio animacji: Aaron Sims Creative

Obsada głosowa: Melissa Villaseñor, Ronny Chieng, Amy Sedaris, Kevin Hart, Josh Brener, Nat Faxon, Niecy Nash-Betts, Brett Goldstein

FOR HE CAN CREEP

Londyn, 1757. Poeta w zakładzie psychiatrycznym wierzy, że Szatan chce, by napisał werset kończący świat. Jedyną przeszkodą jest jego kot Jeoffry.

Reżyseria: Emily Dean

Scenariusz: Tamsyn Muir, na podstawie opowiadania Siobhan Carroll

Studio animacji: Polygon Pictures Inc.

Obsada głosowa: Dan Stevens, JB Blanc, Jim Broadbent, Nika Futterman, Jane Leeves, Dave B. Mitchell

Przypomnijmy, że czwarty sezon Miłość, śmierć i roboty zadebiutuje już 15 maja wyłącznie na Netflixie.