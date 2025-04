Jeden z najlepszych seriali science fiction powraca. Jest pierwszy zwiastun i data premiery

Dinozaury-gladiatorzy, mesjanistyczne koty, rockowe marionetki — to może być tylko Miłość, śmierć i roboty. Czwarty rozdział, prezentowany przez Tima Millera (Deadpool, Terminator: Dark Fate) i Davida Finchera (Mindhunter, The Killer), powraca pod kierownictwem reżyserskim Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, Kill Team Kill), która nadzoruje dziesięć zaskakujących, krótkometrażpowych animacji. To mieszanka charakterystycznego dla serii stylu — nagradzanej animacji na najwyższym poziomie, horroru, sci-fi i czarnego humoru. Zapnij pasy – czytamy w oficjalnym opisie.