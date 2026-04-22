42 lata temu ukazała się niewinna gra Nintendo, która zmieniła strzelanki. Dziś trudno wyobrazić sobie branżę bez niej

Dokładnie 42 lata temu zadebiutowało Duck Hunt — jedna z najważniejszych gier w historii gatunku strzelanek. Dziś może wydawać się prostą ciekawostką z dawnych lat, ale jej wpływ na rozwój branży jest nie do przecenienia. Produkcja Nintendo pierwotnie trafiła na japońskie konsole Famicom, by później podbić świat wraz z Nintendo Entertainment System.

Duck Hunt – prosta gra, wielki wpływ

Zabawa nie byłaby jednak możliwa bez jednego gadżetu. Kluczowym elementem był tu charakterystyczny pistolet świetlny, który pozwalał graczom celować bezpośrednio w ekran. Był to nieodłączny element gry, który jednak nie przetrwał próby czasu. Ale wtedy to właśnie ten pomysł pomógł przenieść doświadczenie znane z automatów arcade do domów. Choć dziś strzelanki kojarzą się z rozbudowaną fabułą i realistyczną grafiką, Duck Hunt pokazał, jak angażujące może być samo celowanie i strzelanie z perspektywy pierwszej osoby. Ta mechanika stała się fundamentem dla późniejszych hitów, takich jak Doom, Half-Life czy Call of Duty.