42 lata temu ukazała się niewinna gra Nintendo, która zmieniła strzelanki. Dziś trudno wyobrazić sobie branżę bez niej

Jakub Piwoński
2026/04/22 08:30
Zanim powstały największe hity FPS, ktoś musiał położyć fundamenty. I zrobił to w bardzo prosty sposób.

Dokładnie 42 lata temu zadebiutowało Duck Hunt — jedna z najważniejszych gier w historii gatunku strzelanek. Dziś może wydawać się prostą ciekawostką z dawnych lat, ale jej wpływ na rozwój branży jest nie do przecenienia. Produkcja Nintendo pierwotnie trafiła na japońskie konsole Famicom, by później podbić świat wraz z Nintendo Entertainment System.

Duck Hunt – prosta gra, wielki wpływ

Zabawa nie byłaby jednak możliwa bez jednego gadżetu. Kluczowym elementem był tu charakterystyczny pistolet świetlny, który pozwalał graczom celować bezpośrednio w ekran. Był to nieodłączny element gry, który jednak nie przetrwał próby czasu. Ale wtedy to właśnie ten pomysł pomógł przenieść doświadczenie znane z automatów arcade do domów. Choć dziś strzelanki kojarzą się z rozbudowaną fabułą i realistyczną grafiką, Duck Hunt pokazał, jak angażujące może być samo celowanie i strzelanie z perspektywy pierwszej osoby. Ta mechanika stała się fundamentem dla późniejszych hitów, takich jak Doom, Half-Life czy Call of Duty.

Gra opierała się na bardzo prostym założeniu — strzelać do kaczek pojawiających się na ekranie. Jednak szybkość rozgrywki, element rywalizacji i charakterystyczny humor sprawiły, że tytuł zapisał się w pamięci milionów graczy. Informację o tym, że trafiliśmy w ptaka, przekazywał nam uśmiechnięty pies, którego gracze doskonale pamiętają.

Sukces NES-a sprawił, że Duck Hunt trafił do ogromnej liczby odbiorców na całym świecie. Tym samym pomógł ugruntować ideę strzelanek jako gier z perspektywy pierwszej osoby, gdzie to gracz bezpośrednio celuje i oddaje strzały. Choć technologia od tamtego czasu przeszła ogromną ewolucję, podstawowe założenia gatunku pozostały takie same. Dzisiejsze produkcje różnią się skalą i złożonością, ale ich fundamenty sięgają właśnie takich tytułów jak Duck Hunt. Bez niej rozwój FPS-ów mógłby wyglądać zupełnie inaczej.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/duck-hunt-nes-shooter-gaming-history/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 09:34

Grałem na Pegasusie. Jako 10-latek w tamtych czasach byłem przeszczęśliwy że dostałem własną maszynkę do grania, podczas gdy wielu znajomych przesiadywało na grach 'u kolegi' bo nie mieli własnego sprzętu.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:44

Jak wtedy graczom niewiele było trzeba... dziś taka gra by się po 5 minutach znudziła :)




