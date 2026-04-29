Główny bohater Resident Evil mógł nazywać się inaczej. Po 28 latach ujawniono tajemnicę jego imienia

Radosław Krajewski
2026/04/29 19:00
Twórca gry ujawnił, skąd wzięło się imię jednego z głównych bohaterów serii Capcomu.

Po 28 latach od premiery kultowego Resident Evil 2 jedna z najpopularniejszych teorii fanów wreszcie została potwierdzona. Hideki Kamiya, reżyser gry, zdradził, że imię Leona Kennedy’ego rzeczywiście ma swoje korzenie w kinie.

Resident Evil – imię Leona wzięło się od filmu Leon Zawodowiec

Twórca przyznał w mediach społecznościowych, że podczas prac nad swoją reżyserską debiutancką produkcją konsultował się z Shinji Mikamim w sprawie imienia dla głównego bohatera. Po odrzuceniu kilku propozycji Kamiya zaproponował, aby sięgnąć po imię postaci z filmu, który niedawno obejrzał. Tym filmem był Leon Zawodowiec.

Choć Leon Kennedy i grany przez Jeana Reno płatny zabójca nie mają ze sobą wiele wspólnego, inspiracja okazała się bardziej widoczna w detalach niż w samym charakterze postaci. W filmie ważną rolę odgrywa dziewczynka o imieniu Mathilda, w którą wcieliła się Natalie Portman. Co ciekawe, w kolejnej odsłonie serii z Leonem można odblokować broń o nazwie Matilda, a także poziom trudności nazwany Professional, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do filmu.

Kamiya zaznaczył jednak, że pomysł nazwania broni Matilda nie wyszedł od niego, lecz od innego pracownika Capcom. To nie zmienia faktu, że przez lata fani trafnie łączyli te elementy, a najnowsze wyznanie twórcy tylko przypieczętowało ich przypuszczenia.

Przy okazji wrócił też temat wczesnej wersji Resident Evil 4, nad którą pracował Kamiya. Projekt ostatecznie odszedł od konwencji survival horroru i przerodził się w zupełnie inną grę, znaną dziś jako Devil May Cry.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/resident-evil/28-years-later-resident-evil-2-director-hideki-kamiya-casually-confirms-that-fans-were-right-about-where-leon-kennedys-name-comes-from/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

