Nowy rozdział dla kultowej marki. Final Fantasy 14 zmierza na Nintendo

Jedno z najważniejszych MMORPG na rynku rozwija się dalej — i wchodzi na kolejną platformę.

Final Fantasy 14 zmierza na Nintendo Switch 2. Ogłoszenie padło podczas Fan Festu 2026, gdzie Naoki Yoshida oraz Takashi Kiryu potwierdzili, że premiera odbędzie się latem, a konkretnie w sierpniu 2026 roku. To ważny moment w historii serii. Final Fantasy 14 zmierza na Nintendo Switch 2 Final Fantasy 14 od lat funkcjonuje jako coś zupełnie innego niż reszta cyklu. Podczas gdy większość odsłon to klasyczne gry RPG dla jednego gracza, „czternastka” jest pełnoprawnym MMORPG, rozwijanym przez lata i opartym na regularnych aktualizacjach oraz dodatkach. To właśnie ten model sprawił, że gra stała się jedną z najpopularniejszych produkcji online na świecie.

Premiera na nowej konsoli to kolejny etap jej rozwoju. Szczególnie że niedawno pisaliśmy o dużej aktualizacji Trail to the Heavens (patch 7.5), która rozwija fabułę dodatku Dawntrail i wprowadza nowe aktywności PvE, w tym lochy, rajdy i wyzwania endgame’owe.

Wersja na Nintendo Switch 2 ma jednak jeden haczyk. Oprócz standardowego abonamentu wymagany będzie dodatkowy, osobny dostęp do gry na tej platformie. Twórcy podkreślają, że decyzja zapadła po długich rozmowach z Nintendo. W ramach rekompensaty gracze nie będą potrzebować aktywnej subskrypcji Nintendo Switch Online, a osoby już opłacające dostęp do serwerów Final Fantasy XIV otrzymają zniżkę na zakup tej wersji. To nie koniec zapowiedzi. Twórcy ujawnili także kolejny dodatek — Evercold, który ma zadebiutować w styczniu 2027 roku. W jego ramach pojawi się m.in. crossover z Neon Genesis Evangelion w postaci specjalnego rajdu. Wszystko to pokazuje jedno — Final Fantasy XIV nie tylko utrzymuje swoją pozycję, ale wręcz przyspiesza rozwój. Wejście na Nintendo Switch 2 jest kolejnym krokiem, który może jeszcze bardziej poszerzyć grono graczy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










